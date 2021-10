Post předsedy Sněmovny patří vítězům, nikoli ANO, zdůraznil Marek Benda

„V okamžiku kdy máme prezidenta, který zcela zjevně fandí hnutí ANO, dokonce řekl, že pověří Andreje Babiše bez ohledu na cokoliv, tak je jasné, že jsme v situaci, kdy třetí pokus sestavení vlády má předseda Poslanecké sněmovny. Hnutí ANO tedy nemůžeme přepustit tento post,“ uvedl Benda s tím, že se teprve bude jednat o tom, kdo konkrétně by měl post třetího nejvyššího ústavního činitele obsadit.

Otázkou je, jak to z nemocným prezidentem, který nyní leží na ARO v pražské Ústřední vojenské nemocnici, vůbec bude. Ústavní komise Senátu bude už v úterý 19. října řešit, zda je prezident Miloš Zeman schopný vykonávat svůj úřad či nikoliv. Pokud by se rozhodli, že není, mohl by Parlament aktivovat článek 66 Ústavy a pravomocí jej zbavit.

„Článek 66 budeme aktivovat, pokud bychom se začali dostávat do nějaké ústavní krize, což zatím nehrozí. V tuto chvíli má prezident republiky jediný úkol, a to svolat Poslaneckou sněmovnu,“ vysvětlil Benda, jak by přesně postupoval při řešení situace, pokud by prezident ze závažných důvodů vykonávat svůj úřad nemohl.

Pokud hlava státu nesvolá novou Sněmovnu, má se podle Ústavy sama sejít 30. den po volbách. Marek Benda by o článku 66 uvažoval až v takovém případě, kdy by prezident republiky nemohl jmenovat novou vládu po demisi té staré. Takovou možnost ovšem považuje za nemožnou, protože by podle něj měl být v tu dobu už prezident zcela zdráv.

„Článek 66 předpokládá, že můžou nastat situace, kdy prezident republiky, ať už protože je třeba nemocen nebo protože ho drží únosci na neznámém místě, není schopen svůj úřad nadále vykonávat,“ upřesňuje Benda k čemu je článek 66 vytvořen. Doplňuje, že v tu chvíli by se měly Poslanecká sněmovna i Senát usnést, většinou v obou komorách, že jeho pravomoci na vymezený čas přecházejí na jiného ústavního činitele.