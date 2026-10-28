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Rubio popřál Česku k svátku a rovnou připomněl, že musí zvýšit obranné výdaje
Slapy se mění v pustinu. Obnažené břehy odkryly množství odpadu i vraky aut
Hladina Slapské přehrady ustoupila tak, že ji na některých místech lze přebrodit. Kvůli extrémnímu hydrologickému suchu klesla o desítky metrů a odkryla tak nejen obrovské množství vzácných škeblí,...
Státní vyznamenání 2026: tato jména doporučili politici a sází se na ně
Státní svátek 28. října je neodmyslitelně spojen s předáváním státních vyznamenání. Komu letos prezident Petr Pavel udělí medaile Za hrdinství, Za zásluhy, Řád bílého lva nebo Řád Tomáše Garrigua...
Kimova sestra chřestí zbraněmi. Spekulace, že vůdce zemřel, neustávají
Severní Korea rozmístí nové palební jednotky. Oznámila to dnes podle státních médií Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, který se delší dobu neukázal na veřejnosti a o...
Tohle jste přehnali. Tisíce lidí bouřily v Praze za poplatky ČT a ČRo, bude Letná
Tisíce lidí se shromáždily na pražském Staroměstském náměstí, aby protestovaly proti vládnímu záměru zrušit televizní a rozhlasové poplatky. „Máme toho dost“ či „svobodu“ skandovaly davy. Demonstraci...
Kamion vjel v noci do zákazu a zničil nově položenou dlažbu na náměstí
Neuvěřitelné manévry předvedl řidič polského kamionu v noci na úterý v centru Velkého Meziříčí. Projel zákaz vjezdu a uprostřed Náměstí opakovaně couval a otáčel se, přičemž poškodil čerstvě...
Rubio popřál Česku k svátku a rovnou připomněl, že musí zvýšit obranné výdaje
Americký ministr zahraničí Rubio popřál Česku k státnímu svátku, v prohlášení připomněl závazek Česka k silnému NATO a k navýšení investic do obrany.
Netanjahuův Likud obvinil Araby, že ukradli volby. Ti nabídli podporu opozici
Strana Likud izraelského premiéra Benjamina Netanjahua obvinila politické strany izraelských Arabů, že ukradly parlamentní volby. Podle předběžných výsledků úterního hlasování nezíská ve 120členném...
Bolsonaro po prohraných volbách uprchl do USA. Je to slušný člověk, řekl Trump
Poražený kandidát na brazilského prezidenta, senátor Flávio Bolsonaro, přistál dnes s manželkou a dcerami na letišti v Miami na Floridě. Informovaly o tom světové tiskové agentury s odvoláním na své...
Jak vypadají nejvyšší státní vyznamenání. Jak se správně nosí, předvedl Václav Klaus
Nejvyšším státním vyznamenáním České republiky jsou dva řády a dvě medaile. Jak vypadají, komu jsou určeny a jak se vlastně správně nosí? Jako modelový příklad poslouží jediná fotka Václava Klause s...
Poražený vítěz. Izraelské volby byly referendem o Netanjahuovi, říká politolog
Izraelci vnímali volby nikoliv jako běžný politický souboj, ale jako hlasování o směřování země. Byly v zásadě referendem o izraelském premiérovi Benjaminu Netanjahuovi, což mimo jiné vyburcovalo i...
Studenti v Brně vyhlásili výstražnou stávku, chtějí ji rozšířit po celém Česku
Studenti napříč Českem chystají na úterý 3. listopadu výstražnou stávku proti plánovanému zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Její vyhlášení oznámila ve středu na brněnském náměstí Svobody...
EU chce zvýšit produkci paliv, trh s naftou může do příštího roku zůstat napjatý
Světový trh s naftou by mohl zůstat napjatý až do značné části roku 2027, což by udržovalo ceny na vysoké úrovni. Uvedl to dnes v Bruselu eurokomisař pro energetiku Dan Jörgensen s odkazem na...
Národní divadlo žádá Klempířovu demisi a burcuje celé Česko k stávkové pohotovosti
V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkovou pohotovost s požadavkem, aby ministr kultury Oto Klempíř odstoupil ze své funkce. Pokud to neučiní, chtějí přitvrdit. Na...
Tragická srážka rychlovlaků ve Španělsku: 68 mrtvých. Nehodu způsobila chyba dispečinku
Srážka dvou vysokorychlostních vlaků v centrálním Španělsku si vyžádala 68 obětí a 77 zraněných, z nichž 15 je ve vážném stavu. K nehodě došlo na klíčové trati spojující hlavní město Madrid s...
EU couvá z nápadu von der Leyenové. Žádné přidružené členství pro Kanadu
Členské státy EU upustily od myšlenky nabídnout Kanadě status "přidruženého člena" Evropské unie a místo toho se před historickým summitem EU-Kanada rozhodly pro mírnější formulaci slibující "stále...
Klidně ať si stávkují až do voleb za tři roky, vzkázal Macinka hercům
V rámci oslav vzniku republiky vyhlásili herci Národního divadla stávkovou pohotovost s požadavkem, aby ministr kultury Oto Klempíř odstoupil ze své funkce. Pokud to neučiní, chtějí přitvrdit. Do...
Sloužil Británii i KGB. Uplynulo 60 let od útěku známého agenta z vězení
Už jako teenager působil v protinacistickém odboji, posléze se dal do služeb britské rozvědky, pro niž pracoval i po válce, současně ale předával informace i sovětské KGB. Dvojí agent George Blake...