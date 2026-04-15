Cavaliho čeká za napadení Novotného přestupkové řízení. Hrozí mu pokuta

Bývalý kandidát hnutí Stačilo! Marco Cavali, který v pátek napadl exstarostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného, půjde do přestupkového řízení. Redakci iDNES.cz to sdělil policejní mluvčí Richard Hrdina. Cavali Novotného napadl krátce po jednání občanských demokratů v Praze, po slovní přestřelce do Novotného strčil a následně mu dal facku. Video z útoku se objevilo na sociálních sítích.

„V tomto případě policie věc předá tamnímu úřadu, který s dotyčným povede přestupkové řízení,“ řekl ve středu mluvčí policie Richard Hrdina s tím, že Cavalimu hrozí za napadení Novotného pokuta.

Cavali podle záznamu nejprve do Novotného strčil a dal mu facku. Ve videu jsou vůči Novotnému slyšet i výhrůžky smrtí. Cavali zároveň Novotnému vyčítal jeho dřívější vulgární výroky.

„Nemůžu nic než nechat ruce v kapsách a zachovat v takovou chvíli klid,“ uvedl krátce po zveřejnění videa bývalý starosta Řeporyjí pro iDNES.cz. Na síti X doplnil, že hodinu před potyčkou jednal s vedením strany ODS. „Cavali (Stačilo!) je v zásadě neandrtálec. Přišlo mi rozumné zachovat prostě klid a rozvahu, úder mi opravdu nevadí, jsem boxer,“ doplnil Novotný.

Sotva ohlásil návrat do politiky, na ulici Novotného napadl Cavali z hnutí Stačilo!

Cavali kandidoval za hnutí Stačilo! v loňských říjnových volbách do dolní komory parlamentu ze třetího místa v Ústeckém kraji. Do Sněmovny se nedostal, stejně jako celé hnutí.

Redakce iDNES.cz ještě před volbami informovala o tom, že Cavali se nachází v insolvenci, do které se dostal kvůli dluhům na výživném či kvůli tomu, že neplatil zdravotní pojištění a daně. Cavali v minulosti založil romskou politickou stranu Roma Luma, od které se ale další romské organizace distancovaly.

Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný po poledni nastoupil do vězení na pražské Pankráci. Odpyká si tři měsíce za porušení podmínky. (2. července 2025)
Bývalý starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný opustil vazební věznici v Liberci. Odpykal si tři měsíce za porušení podmínky (2. října 2025)
Mluvčí hnutí Stačilo! Roman Roun o Cavalim v červnu pro iDNES.cz řekl, že hnutí vyhodnotilo všechny informace, které kolují o Cavalim i jeho komunikaci v minulosti.

Polovojenský výcvik, alternativní scéna i dluhy a vyhrožování. To jsou tváře Stačilo!

„Sešli jsme se s panem Cavalim, nastavili jsme pravidla komunikace. Pan Cavali nakonec zůstává kandidátem hnutí Stačilo! v Ústeckém kraji. Při vyhodnocování jsme zjistili, že celá řada informací, která koluje po internetu, není pravdivá. Jde o různé smyšlené informace, kombinace různých videí, která nevznikla tak, jak je popisováno,“ oznámil tehdy Roun s tím, že hnutí s řadou Cavaliho komunikačních výstupů nesouhlasí.

„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou

Novotný v dubnu oznámil návrat do politiky, opět se stal členem občanských demokratů. Své členství pozastavil kvůli tříměsíčnímu pobytu ve vězení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Redakci iDNES.cz sdělil, že hodlá znovu kandidovat v letošních komunálních volbách v Řeporyjích čele místní ODS.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

Rekordní nálezné. Kraj vyplatí turistům miliony za poklad od Zvičiny

Muzeum východních Čech představilo nález mincí, tabatěrek a dalších předmětů ze...

Rekordní odměnu dostane dvojice turistů za nález zlatého pokladu u Zvičiny na Trutnovsku. Půjde o dosud nejvyšší vyplacenou sumu v Česku a současně o mnohonásobek běžných odměn. Obvykle se počítají v...

Definitivní tečka za kauzou Stoka. Soud opět zprostil obžaloby dva podnikatele

Korupční kauzu Stoka začal znovu projednávat Krajský soud v Brně. Na snímku...

Krajský soud v Brně ve středu rozhodl v poslední části korupční kauzy Stoka. Podnikatele Ivana Trunečku a Petra Kaláška zprostil obžaloby. Žalovaný skutek podle rozhodnutí soudu není trestným činem....

15. dubna 2026  8:52,  aktualizováno  14:30

Cavaliho čeká za napadení Novotného přestupkové řízení. Hrozí mu pokuta

Pavla Novotného napadl Cavali z hnutí Stačilo!

Bývalý kandidát hnutí Stačilo! Marco Cavali, který v pátek napadl exstarostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného, půjde do přestupkového řízení. Redakci iDNES.cz to sdělil policejní mluvčí Richard...

15. dubna 2026  14:27

Ukrajinci v březnu osvobodili téměř 50 kilometrů čtverečních, ruský nápor vadne

Sledujeme online
Dimir, velitel obsluhy děla z 260. samostatné brigády územní obrany Chortycja,...

Ukrajinská armáda v březnu osvobodila téměř 50 kilometrů čtverečních území, které dosud okupovalo Rusko, uvedl hlavní velitel ukrajinských ozbrojených sil Oleksandr Syrskyj. Zmíněné území odpovídá...

15. dubna 2026  14:20

Orbán poslal na hranice migranty, aby Ficovi pomohl vyhrát volby, tvrdí Magyar

Péter Magyar hovoří s novináři v Budapešti poté, co porazil stranu premiéra...

Slovenská opoziční strana Demokraté přišla s odvoláním na budoucího maďarského premiéra Pétera Magyara se závažným obviněním. Tvrdí, že se nynější premiér Robert Fico před parlamentními volbami v...

15. dubna 2026,  aktualizováno  14:15

Poslanci znovu rozhodují o významném Dni české vlajky, který navrhl Babiš

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Poslanci budou hlasovat o zavedení významného Dne české vlajky. Návrh premiéra a předsedy ANO Andreje Babiše jim vrátil s úpravami Senát. Horní komora parlamentu navrhla místo uzákonění významného...

15. dubna 2026  5:53,  aktualizováno  14:15

Paskvil, padlo na Radě ČT o návrhu na zrušení poplatků. S Klempířem chce jednat

Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády, kde se bude mimo jiné...

Ve středu se v Hradci Králové sešla Rada České televize, která mimo jiné řešila návrh zákona o médiích veřejné služby. „Odborná diskuze měla proběhnout, ale neproběhla. Návrh jsem získal včera. Už...

15. dubna 2026  10:44,  aktualizováno  14:05

Drzý plán pro krádež whiskey. Zloději si oblékli reflexní bundy ochranky

Muži v Brně ukradli whiskey v zářivém převleku ochranky

Kuriózní taktiku zvolili při pondělní krádeži v supermarketu na brněnské Lesné dva třicátníci. Láhve whiskey odcizili oblečení do zářivých bund označených názvem bezpečnostní agentury. Spoléhali se...

15. dubna 2026  14:03

KVÍZ: Zvládli byste se dostat na gympl? Zkuste si dvacet příkladů z přijímaček

Přijímací zkoušky na střední školu (2025)

Žáci pátých a sedmých tříd mají za sebou oba pokusy jednotných přijímacích zkoušek od společnosti Cermat. O necelých 12 tisíc míst na víceletá gymnázia se utkalo 26 tisíc zájemců.Z testů z matematiky...

vydáno 15. dubna 2026

Vražedné běsnění na ubytovně. Invalidní důchodce ubodal muže desítkami ran

Policejní auto.

Osmačtyřicetiletý invalidní důchodce minulý týden podle obvinění policie ubodal desítkami ran o dvanáct let mladšího muže na znojemské ubytovně. Zadržený je ve vazbě, hrozí mu až 20 let vězení nebo...

15. dubna 2026  13:18,  aktualizováno  13:55

Kdo bude po Orbánovi hlavním potížistou v EU? Mezi favority je Fico i Babiš

Zleva Andrej Babiš, Robert Fico a Viktor Orbán na schůzce Evropských států,...

Po drtivé porážce v nedělních volbách opouští po 16 letech své místo v Evropské radě Viktor Orbán, známý svým obstrukčním přístupem a vetováním klíčových iniciativ summitů EU. Jeho zřejmý nástupce...

15. dubna 2026  13:55

Schillerová chce déle nezapočítávat vyšší výdaje na obranu do limitu výdajů

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) na tiskové konferenci vlády. (13....

Ministryně financí za ANO Alena Schillerová navrhla prodloužit možnost nezapočítávat výdaje na obranu nad dvě procenta HDP do výdajových rámců, a to až do roku 2036. Svůj návrh představila při druhém...

15. dubna 2026  12:10,  aktualizováno  13:50

Zdechovský nesouhlasí s vyřazením z aktivních záloh. Obrátil se na Ústavní soud

Europoslanec Tomáš Zdechovský v Bratislavě (28. května 2025)

Europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL) podal ústavní stížnost proti verdiktu, podle kterého nemohou členové Evropského parlamentu v době výkonu mandátu působit i v aktivní záloze české armády. Stát...

15. dubna 2026  13:46

