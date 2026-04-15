„V tomto případě policie věc předá tamnímu úřadu, který s dotyčným povede přestupkové řízení,“ řekl ve středu mluvčí policie Richard Hrdina s tím, že Cavalimu hrozí za napadení Novotného pokuta.
Cavali podle záznamu nejprve do Novotného strčil a dal mu facku. Ve videu jsou vůči Novotnému slyšet i výhrůžky smrtí. Cavali zároveň Novotnému vyčítal jeho dřívější vulgární výroky.
„Nemůžu nic než nechat ruce v kapsách a zachovat v takovou chvíli klid,“ uvedl krátce po zveřejnění videa bývalý starosta Řeporyjí pro iDNES.cz. Na síti X doplnil, že hodinu před potyčkou jednal s vedením strany ODS. „Cavali (Stačilo!) je v zásadě neandrtálec. Přišlo mi rozumné zachovat prostě klid a rozvahu, úder mi opravdu nevadí, jsem boxer,“ doplnil Novotný.
Sotva ohlásil návrat do politiky, na ulici Novotného napadl Cavali z hnutí Stačilo!
Cavali kandidoval za hnutí Stačilo! v loňských říjnových volbách do dolní komory parlamentu ze třetího místa v Ústeckém kraji. Do Sněmovny se nedostal, stejně jako celé hnutí.
Redakce iDNES.cz ještě před volbami informovala o tom, že Cavali se nachází v insolvenci, do které se dostal kvůli dluhům na výživném či kvůli tomu, že neplatil zdravotní pojištění a daně. Cavali v minulosti založil romskou politickou stranu Roma Luma, od které se ale další romské organizace distancovaly.
Mluvčí hnutí Stačilo! Roman Roun o Cavalim v červnu pro iDNES.cz řekl, že hnutí vyhodnotilo všechny informace, které kolují o Cavalim i jeho komunikaci v minulosti.
Polovojenský výcvik, alternativní scéna i dluhy a vyhrožování. To jsou tváře Stačilo!
„Sešli jsme se s panem Cavalim, nastavili jsme pravidla komunikace. Pan Cavali nakonec zůstává kandidátem hnutí Stačilo! v Ústeckém kraji. Při vyhodnocování jsme zjistili, že celá řada informací, která koluje po internetu, není pravdivá. Jde o různé smyšlené informace, kombinace různých videí, která nevznikla tak, jak je popisováno,“ oznámil tehdy Roun s tím, že hnutí s řadou Cavaliho komunikačních výstupů nesouhlasí.
„Vrátil se ztracený syn.“ Novotný je opět členem ODS, chce být znovu starostou
Novotný v dubnu oznámil návrat do politiky, opět se stal členem občanských demokratů. Své členství pozastavil kvůli tříměsíčnímu pobytu ve vězení za výtržnictví, podněcování k trestnému činu a nebezpečné pronásledování podnikatele. Redakci iDNES.cz sdělil, že hodlá znovu kandidovat v letošních komunálních volbách v Řeporyjích čele místní ODS.
2. října 2025