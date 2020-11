Roušky mohou v zimě zdražit, ne ale tak nesmyslně jako na jaře, míní výrobce

Zvýšila se rapidně poptávka po nanorouškách?

Horšící se epidemiologická situace a s tím související vládní nařízení zvýšily obecně poptávku po ochranných pomůckách již v průběhu září. Při uzavření škol byl vidět na prodejích mírný pokles. Zastavení docházky dětí do škol znamená i snížení spotřeby jednorázových pomůcek.

Starají se lidé podle vás o roušky správně?

Kvalitní jednorázové prostředky jsou mikrobiálně čisté, není v nich prach, spóry plísní nebo kvasinky, které se obvykle ve struktuře opakovaně použitelných látkových roušek vyskytují. Tyto nežádoucí látky mohou lidem s alergiemi, astmatikům a kardiakům způsobovat dýchací obtíže a jejich dlouhodobé používání celkově neprospívá zdravotnímu stavu člověka.

V případě opakovatelně používaných výrobků, tedy bavlněných roušek, jsou vhodné roušky s kapsou na výměnný filtr. Roušky je třeba prát a filtry vyměňovat.

Používají je správně?

V září jsme viděli mnoho roušek pod nosem a pod bradou. V říjnu je patrné, že jsou lidé důslednější a roušky nosí podle doporučených postupů.

O jak větší účinnost má nanorouška oproti běžné látkové?

Látková rouška sama o sobě pouze pomáhá omezit šíření viru do okolí. Pokud nakažený člověk zakašle nebo kýchne, tak se nezanedbatelná část kapének s virem zachytí na roušce a omezuje se vzdálenost doletu. Nicméně rouška viry nezachytí, nechrání tedy člověka před nákazou.

Nedostatkem látkových roušek je nutnost jejich praní po každém použití. Látkové roušky byly opodstatněné na jaře, když zde byl nedostatek ochranných pomůcek. Nyní bych ale doporučila vhodnější alternativy v podobě respirátoru, chirurgických roušek, nanoroušek, nebo látkových roušek s nanofiltrem uvnitř.

Dá se účinnost nanoroušek porovnat s respirátorem?

Respirátory jsou navrženy tak, aby chránily uživatele proti průniku prachu a aerosolových částic. Záchyt kapének s virem je srovnatelný se záchytem aerosolových částic. Respirátor je stejně jako zdravotnická maska jednorázovou ochrannou pomůckou, neměl by se používat opakovaně. V případě ochrany proti covidu hlavně z toho důvodu, že do struktury respirátoru jsou nasávány spóry plísní, kvasinky či prach.

Vyšší výskyt plísňových spór je v podzimním období způsobený spadaným a tlejícím listím, vlhkou trávou, případně je také doplňuje smog a polétavý prach. Plísně, kvasinky a prach mohou při opakovaném použití respirátoru zhoršovat dýchací potíže u astmatiků, alergiků a kardiaků.

Ceny roušek v zimě porostou

Zvyšují se v tuto chvíli ceny roušek?

Zatím je na trhu dostatek zdravotnického materiálu, ceny roušek z meltblownu (druh filtračního materiálu, pozn. red) jsou prakticky srovnatelné s cenami v prosinci loňského roku.

Očekáváte, že ještě porostou?

Nárůst v rozmezí 10 až 20 procent oproti aktuálním cenám může v nadcházejícím období nastat, nicméně nepředpokládám, že by situace byla tak dramatická jako na jaře při první vlně, kdy ceny byly naprosto iracionální a lidé platili i o 50 procent vyšší cenu.

Je situace jiná než na jaře či stejná?

Změnila se v mnoha ohledech. V asijských státech je prakticky nulový výskyt covidu, jejich výrobní kapacity významně převyšují vlastní spotřebu a prakticky jsou nadimenzovány na celosvětovou spotřebu. Ve státech Evropské unie v předchozích šesti měsících byly instalovány významné kapacity na výrobu netkaných textilií a výrobu roušek a respirátorů. Státy EU tedy přestávají být závislé na dodávkách výrobků z Asie a programově podporují výrobu ochranných pomůcek na svých teritoriích.

Máme se bát, že opět dojdou zásoby roušek? Či tentokrát jsou firmy připravené?

I v Česku vznikly významné kapacity na výrobu. Nano Medical také aktuálně zvyšuje výrobní kapacitu na výrobu materiálu pro nanoroušky. Výrobu jsme od května nepřerušili, takže jsme v období menšího zájmu o roušky, tedy mezi první a druhou vlnou, vyráběli na sklad.

Aktuálně vyrábíme v třísměnném provozu, v případě potřeby jsme připraveni zavést nepřetržitý provoz a posílit naše výrobní kapacity jak v technologii výroby materiálu, tak v kapacitě skládání roušek. Nemyslím si, že se klasické roušky nebo nanoroušky stanou nedostatkovým zbožím, jako tomu bylo na jaře.

Účinnost nanoroušek je 99,9 procent

Nyní však začíná mezi lidmi odpor k rouškám...

Češi a obecně Evropané na roušky nejsou zvyklí a povinnost je nosit vnímají jako útok na osobní svobodu. Obecně byla smysluplnost nošení roušek po první vlně potvrzena několika studiemi a jejich nošení doporučovala i WHO jako nástroj pro snižování šíření nákazy. Účinnost nanoroušek je prokázána. Prokázaly ji testy, my máme všechny potřebné certifikáty a účinnost na záchyt vyšší než 99,9 procent.

Stíháte výrobu roušek?

Zatím ano, předzásobili jsme se v předchozích měsících, kdy poptávka po zrušení povinnosti nosit roušky klesla. Aktuálně poptávku vykrýváme. Také vidíme, že okolní evropské země otevírají své nové výrobní kapacity na zdravotnické masky, respirátory a další pomůcky, kterými budou zásobovat své regionální trhy. Zřejmě se spoléhají na svoji kvalitu a nechtějí spoléhat na „mosty“ z první vlny.

Kritickým místem výroby nebyla příprava materiálu, ale skládání roušek. Již od května dochází k instalaci mnoha výrobních linek v Česku a na Slovensku. Díky této situaci by již neměl být v nadcházejícím období nedostatek roušek.

Jak se takové nanoroušky vyrábí?

Prakticky jde o výrobu textilního materiálu s obsahem filtrační nanovrstvy dimenzované na záchyt virů a bakterií, následujícím procesem je samotná výroba roušky z tohoto materiálu. Místo prachových částic filtrujeme mikroorganismy, což není totéž.

Klíčové je dimenzování nanovlákenné vrstvy tak, aby materiál stoprocentně filtroval mikroorganismy a zároveň měl dobrou prodyšnost. Technologie je složitá a zahrnuje několik kroků. Vyžaduje vždy laboratoře na průběžnou kontrolu kvality a pravidelné hodnocení materiálových parametrů vyráběných textilií.

Jak kvalitní roušky mohou podle vás vyrábět firmy, které vznikly třeba před půl rokem a nyní mají velké zakázky pro stát?

Pravděpodobně nepůjde o výrobce, ale pouze překupníky, kteří roušky pořizují u zahraničních, převážně asijských, dodavatelů. Nicméně preference nejnižší ceny nedává prostor českým výrobcům, kteří se na základě pobídek státu vybavili technologiemi na výrobu roušek.

Jejich investice nebudou kvůli přístupu státu pravděpodobně návratné. Instalované kapacity budou zakonzervovány nebo odprodány do zahraničí. Opět se tedy můžeme po ukončení covidu dostat v budoucnu do situace, že tu nebudou žádní výrobci a kapacity pro příští epidemie obdobných rozměrů.

Lidé šili doma, protože neměli jinou možnost

Je důležité měnit roušku vždy po sundání?

Výhodou jednorázové nanovlákenné masky je skutečnost, že propustnost materiálu pro vzduch (prodyšnost) se s délkou použití nesnižuje, filtrační účinnost je také stabilní i po dobu mnoha hodin. Proto doporučujeme použití našeho produktu po dobu například až 12 hodin. U meltblownové masky (klasické zdravotnické masky) dochází po několika hodinách ke zvlhnutí materiálu, klesá její prodyšnost a snižuje se záchyt, který je částečně zajištěn elektrostatickým nábojem v textilní struktuře meltblownu. Proto je doporučená výměna masky po 2-4 hodinách použití.

Pokud se tedy budeme dívat na náklady spojené s ochranou osob, je třeba kalkulovat náklady na „člověkodny“ (například při ochraně zaměstnanců na jejich pracovní směně), nikoli náklady na 1 kus masky.

Jaký názor máte na roušky, které si šili lidé doma sami? Nemohou být naopak nebezpečné, když je třeba nevyprali a teď je znovu vytáhli ze skříně?

Lidé si šili roušky doma, protože v danou chvíli neměli jiné řešení. Účinnost ani prodyšnost u textilních roušek není samozřejmě srovnatelná s nanorouškami.

Jakými testy musí rouška projít, aby dostala certifikát?

Pokud mluvíme o roušce typu „zdravotnická maska“, která garantuje alespoň vysokou účinnost na záchyt bakterií (vyšší než 95 procent) a zároveň komfortní prodyšnost, musí rouška splňovat normu EN 14685. U roušky se testuje záchyt bakterií, tlakový spád, kožní snášenlivost a cytotoxicita materiálu a mikrobiální čistota. Pokud rouška splňuje parametry dle normy, výrobce vydá prohlášení o shodě (shoda parametrů výrobku s odpovídající normou) a může registrovat roušku jako zdravotnický prostředek třídy I. Pokud rouška nesplňuje parametry dle normy registrace výrobku v Registru zdravotnických prostředků není možná. Pokud je tedy rouška schválená jako zdravotnický prostředek, znamená to pro zákazníka, že je rouška účinná a s ohledem na aktuální situaci na trhu také bezpečná při použití. V případě roušky to znamená, že bude dostatečně účinná, komfortně prodyšná a nezpůsobí žádné alergické reakce při dlouhodobém použití.

Aktuálně považuji za důležité vyzdvihnout bezpečnost certifikovaných výrobků. Na trhu je velké množství necertifikovaných nanoroušek na opakované použití, výměnných filtrů s nanoúpravami atd. Mnoho těchto výrobků může z různých důvodů představovat riziko.

Je současná situace pro nano průmysl výhodná?

Ta situace má několik hlavních aspektů. Z prvé je to příležitost pro již existující a fungující nanotechnologické firmy, aktuálně mohou zúročit své předchozí investice do vývoje nebo do pořízených technologií. Pokud však nanofirmy nemají dlouhodobou vizi a strategii udržitelnosti, dostanou se po ukončení období COVID do existenčních obtíží. Dalším aspektem je, že z pohledu rozšíření aplikací nanovláken do nových odvětví nepřináší tato situace žádné nové perspektivy. Jde jen o specifické oblasti filtrace, kde se nanovlákna používají v průmyslovém měřítku již řadu let. Důležitým hlediskem je také popularizace nanotechnologií a nanomateriálů obecně – díky nasměrování zájmu na roušky a respirátory se zákazníci zajímají o další možnosti využití nanovláken.

Nevýhodou této situace je obecně nízké povědomí laické veřejnosti o nanotechnologiích a nanoaplikacích. To nahrává tzv. nanošmejdům, kteří nabízejí nekvalitní, nevhodné nebo dokonce nebezpečné výrobky a díky neznalosti spotřebitelů se jim daří tyto výrobky s nálepkou „nano“ prodávat.

Jak to vypadá ve světě - je po rouškách zájem i tam?

Výrazně vyšší spotřeba ochranných pomůcek a extrémní situace spojená s covid-19 přitahuje pozornost i k nanorouškám. Proto se inovativní firmy zajímají o nanovlákenné materiály na jejich výrobu. Zájem je tedy poměrně vysoký.