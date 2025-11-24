Novela zákona číslo 206/2015 Sb. o pyrotechnických výrobcích zpřísní kromě pravidel pro odpalování i jejich nákupy. Nová nařízení začnou platit 1. prosince 2025, a omezí tak oblíbenou kratochvíli o blížících se svátcích i oslavách nového roku.
Kategorie zábavní pyrotechniky
Zábavní pyrotechniku zákon dělí do čtyř kategorií podle míry rizika při jejím používání, pojmenovaných F1 až F4. Každý výrobek jím musí být viditelně označen. Zařazení výrobku do kategorií záleží zejména na velikosti a síle:
Další kategorie, tedy ostatní pyrotechnické výrobky P1 a P2 a rovněž divadelní pyrotechnika T1 a T2, jsou určené zejména pro profesionály.
Novela zákona plošně stanoví, kde se ohňostroje nebudou smět odpalovat, zavede vyšší pokuty za nedodržení pravidel a posílí také pravomoci obcí.
S ohňostrojem do zóny nelez
Jednou z největších změn, kterou novela přináší, je zavedení bezpečných zón, kde je možné odpalovat pouze pyrotechniku kategorie F1. Omezení platí ve vzdálenosti menší než 250 metrů od konkrétních objektů, a to:
- zdravotnických zařízení,
- domovů pro seniory a stacionářů,
- útulků pro zvířata a zoologických zahrad,
- objektů k chovu zvířat.
Podle zákona číslo 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny platí absolutní zákaz odpalování pyrotechniky na území národních parků.
Ministerstvo zemědělství připravilo mapu s vyznačením zón,kde není možné odpalovat pyrotechniku kromě nejméně rizikové kategorie F1. Upozornilo však, že mapa nemusí být kompletní a může se i dále měnit.
Rozhodnutí je na obcích
Novela rovněž posiluje pravomoci obcí, které budou moci nyní samostatně rozhodnout o plošném zákazu odpalování ohňostrojů na celém svém území. Zákon umožňuje sezonní, ale i celoroční zákaz. Zakázat však nemohou používání pyrotechniky kategorie F1.
Konec stánkových prodejů
O něco složitější bude i samotný nákup pyrotechniky. Nově bude možné pyrotechniku koupit jen v kamenných prodejnách. Novela zákona kromě kategorie F1 zakazuje prodej ve stáncích či na tržištích.
Přísnější budou i nákupy online – na rozdíl od doposud nijak neregulovaného prodeje budou provozovatelé muset při každém nákupu ověřovat věk i oprávnění kupujícího. Ti si proto budou muset pyrotechniku kategorií F3 a F4 vyzvedávat osobně na prodejnách.
Od července 2026 se navíc zpřísní také podmínky pro nákupy pyrotechniky v kategorii F3. Zájemci se od poloviny příštího roku budou muset prokázat platnou odbornou způsobilostí, stejně jako je tomu už dnes u kategorie F4. Potvrzení bude vydávat Český báňský úřad.
Jaké hrozí sankce
Poslední změnou, kterou s sebou novela přináší, je zvýšení pokut. Sankce se dosud vztahovaly jen na prodejce, nově budou za porušení pravidel hrozit sankce i kupujícím.
Při zacházení s rizikovější pyrotechnikou bez dokladu o odborné způsobilosti se pokuta může vyšplhat až do výše půl milionu korun.
Ochrana zdraví i přírody
Novela zákona vzešlá ze spolupráce ministerstev průmyslu a obchodu, životního prostředí a zemědělství cílí zejména na větší ochranu obyvatel i zvířat, ale i eliminaci hluku a snížení ekologické zátěže.
„Každý rok řešíme následky silvestra – vystresovaná zvířata, zraněné lidi, požáry a odpad v ulicích,“ okomentoval po červnovém schválení novely Sněmovnou ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). „Mimoto ohňostroje způsobují znečištění ovzduší, během silvestra až tisícinásobné,“ doplnil.