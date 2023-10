Státní hranice i periferie krajů. Analýza ukázala, kde vzdělávání pokulhává

Projekt Mapa vzdělávání zkoumá nerovnosti ve vzdělávání v celém Česku. Výzkumníci porovnávají socioekonomické podmínky dané obce s rozšířenou působností (ORP) a míru neúspěšnosti žáků základních škol. Přidali nový ukazatel – míru opakování ročníků.

Analytik Václav Korbel vysvětlil, jak data PAQ sbírá. „Data máme buď od ministerstva školství nebo České školní inspekce za posledních zhruba pět let. Chceme, aby indexy byly robustní, aby nebyly příliš ovlivněné třeba pandemií nebo tou dobou po pandemii, takže tam je nějaký průměr za více let,“ řekl.

Autorem analýz, na kterých projekt stojí, je Daniel Prokop, podle něj se situace mírně zlepšuje, pořád to ale nestačí. „Nerovnost vzdělávání znamená nerovnost příležitostí. Nemělo by záležet na tom v jakém regionu chodí dítě do školy, nebo jaké vzdělání mají jeho rodiče. Bohužel v Česku to tak stále funguje,“ míní.

Nerovnosti mezi regiony přímo souvisí s nerovnostmi ve vzdělávání, analytici upozornili na to, že nejhorší je situace na periferiích Česka, podobně to ale vypadá i na vnitřních periferiích - tedy na hranicích jednotlivých krajů. Jedná se hlavně o části Plzeňského či Libereckého kraje.

Snažíme se tlačit na zlepšení regionálního vzdělávání, ukázat na projektu detaily těch nerovností. Snažíme se ukázat to, že už nejde jenom dva kraje, nerovnosti jsou mikroregionální a my porovnáváme problémy, které k tomu a vedou a snažíme se ukázat, jak by se mohly nebo i měly řešit,“ doplnil Prokop.

Takových problémů může být mnoho, často jde ale o nedostatek lidí, kteří by ve školách pracovali. Například Jeseník je od krajského města Olomouce hodně vzdálený a proto může být hodně obtížné dostat tam kvalifikované pedagogy, ale i asistenty nebo školní psychology.

Tito pracovníci chybí na mnoha místech. V průměru 70 % škol nemá ani psychologa ani speciálního pedagoga. To v mnoha regionech znamená, že nemá ani jedna škola ani jednoho, nelze to tedy řešit ani spoluprací mezi školami v rámci ORP.

To způsobuje rozdíly i tam, kde jsou socioekonomické podmínky podobné. „V rámci ORP, které mají stejné podmínky, mají lepší výsledky tam, kde je větší podíl podpůrných profesí nebo lepší financování,“ přibližuje Prokop. „Zajímavé také je, že i když jsou všechny tyto faktory stejné, tak lepší výsledky mají tam, kde jsou větší školy,“ doplňuje.

Samotné školy rovné šance podle Prokopa zaručit nemohou. „Děti třeba kvůli exekucím rodičů či nestabilnímu bydlení přichází o podmínky ke studiu i podporu rodin. V mnoha krajích vedle sebe existují naprosto odlišné vzdělávací světy. Aby vzdělávání sloužilo vše dětem stejně dobře, musíme řešit otázku vzdělávání a sociálních podmínek společně,“ myslí si.

Potvrzuje to i fakt, že vedle velkých měst a prstenců kolem nich mají nízkou míru neúspěšnosti vzdělávání i regiony s nízkou destabilizační chudobou. Třeba v Moravskoslezském kraji najdeme oba případy. Vysoká míra neúspěšnosti se týká třeba Havířova či Karviné, nízká zase Opavy nebo Hlučína.

Dobrým příkladem, kde se školám daří navzdory sociálním podmínkám, efektivněji pomáhat dětem ze sociálně slabších rodin, je město Nymburk. To propojilo pracovníky z SPOD se školami. Pracovníci školám vysvětlili, jaké znaky mohou ukazovat na to, že je dítě ohrožené. Díky tomu si jasně nastavili spolupráci a pedagogové ví, kdy se na sociální odbor mají obrátit, i kdy si mohou poradit ještě bez něj.

Podle Jana Zemana z agentury PAQ Research se spolupráce škol a oddělení sociální ochrany dítěte v Nymburce podařila nastavit dobře. „Často se setkáváme s tím, že metodiky nejsou sjednocené, ministerstvo školství i ministerstvo práce a sociálních věcí, říkají něco jiného, tady se jim to povedlo optimalizovat,“ komentuje příklad dobré praxe Zeman.