Česko zasáhnou další vedra. Podívejte se, jaké sucho panuje u vás

Podle meteorologů je velmi pravděpodobné, že absolutní teplotní rekord 40,4 stupně Celsia o tomto víkendu nevydrží. V České republice kvůli vedrům panuje dlouhodobé sucho.
Podívejte se, jaké je sucho u vás, a to prostřednictvím interaktivní mapy:
Podle meteorologů je velmi pravděpodobné, že absolutní teplotní rekord 40,4 stupně Celsia o tomto víkendu nevydrží. V České republice kvůli vedrům panuje dlouhodobé sucho.
Podívejte se, jaké je sucho u vás, a to prostřednictvím interaktivní mapy:
Ruští turisté dál míří na pláže anektovaného Krymu a zaplňují tamní letoviska navzdory palivové krizi i rostoucím bezpečnostním rizikům. Prokremelští blogeři přitom před cestou na poloostrov varují a...
Policie zadržela pětapadesátiletého muže, kterého dnes od rána hledala v několika krajích a byl podle nich ozbrojený a ve špatném psychickém stavu. Kvůli předpokladu, že směřuje do učiliště v...
Úřadující zlatá slavice a česká popová diva Ewa Farna zaplnila ve třech dnech pražský Eden, kde předvedla propracovanou show bohatou na skvělé hudební a taneční vystoupení, která si nezadala s...
Nedávno Petrohrad, teď Moskva. Ruská metropole se v noci na čtvrtek stala terčem největšího ukrajinského útoku za dva roky. Ve čtvrti Kapotnja schytala zásah podruhé během jednoho týdne klíčová...
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Na úřadu práce v Novodvorské ulici v Praze 4 Lhotce zasahuje policie a probíhá zde evakuace. Pobočce nahlásil anonym hrozbu bombou. Situaci prověřuje také přivolaný pyrotechnik, na místě jsou i...
Šéf STAN Vít Rakušan vyzval premiéra Andreje Babiše k okamžitému odvolání ministra zahraničí Petra Macinky kvůli jeho slovům o „ústavním puči“ v reakci na rozhodnutí Ústavního soudu. Podle něj má...
Při dvou silných zemětřeseních, která zasáhla oblast západně od Caracasu, zemřelo nejméně 32 lidí. Oznámila to prozatímní venezuelská prezidentka Delcy Rodríguezová, podle níž bude tato bilance...
Českokrumlovští policisté se zabývají případem poškození cizí věci. Pátrají po vandalovi, který v muzeu voskových figurín rozrýpal obličej Rudolfovi II. Škoda je 30 tisíc korun. Policisté zároveň...
Prezident Petr Pavel jmenuje nového náčelníka generálního štábu v úterý 30. června ráno na Pražském hradě. Končícího šéfa armády Karla Řehku ve funkci vystřídá jeho dosavadní první zástupce Miroslav...
Jen necelé tři desítky českých měst mají v čele primátora. Za odlišným názvem je však takřka totožná náplň práce jako u běžných starostů. Kde tedy úřadují, jak se jejich pravomoci liší a mají...
Česko nesouhlasí s návrhem na podobu emisního cíle pro rok 2035, který po tomto roce fakticky zakazuje spalovací motory. Na jednání v Lucemburku to zopakoval český vládní zmocněnec pro klimatickou...
Premiér Andrej Babiš (ANO) přicestoval do polského Gdaňsku, kde promluvil na Konferenci k obnově Ukrajiny. Během svého úvodního projevu volal hlavně po konci války a nepřímo kritizoval světové lídry...
O víkendu Českou republiku zasáhnou vedra. Podle meteorologů v pátek bude do 36 stupňů a v sobotu teploměry naměří až 38. Neděle přinese teploty mezi 35 až 40 °C. Odborníci očekávají, že víkend...
Ruské bezpečnostní složky se snaží přesvědčit vládce Kremlu Vladimira Putina, aby odložil volby do dolní komory parlamentu. Nové složení Státní dumy budou Rusové vybírat až v září, debaty o posunutí...
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Zastupitel hlavního města Ondřej Prokop (ANO) na sociálních sítích ve čtvrtek ráno oznámil, že končí. „Neříká se mi to snadno, ale po zralé úvaze jsem se rozhodl, že dnes skončím ve všech politických...
Celníci se Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL) a policií odhalili v Praze sklad s desítkami tisíc balení nelegálních léčiv, především na podporu potence. Byly připraveny k distribuci v Česku i...