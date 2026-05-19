Dnes bude ještě oblačno, počasí v Česku ovlivní okluzní fronta od západu. S postupem dne se bude oblačnost rozpadat, na Moravě a ve Slezsku může být odpoledne a večer místy skoro jasno. ČHMÚ předpovídá na některých místech přeháňky, výjimečně dokonce s bouřkami. Teploty přes den dosáhnou maximálně 22 °C, na horách bude nanejvýš 12 stupňů.
Ve středu přes den se očekává pro západní část území oblačno až zataženo, na Moravě a ve Slezsku může být obloha polojasná. Ráno meteorologové očekávají místy mlhy. Bude pršet, přeháňky mají být četnější v západní polovině Čech, výjimečně doprovázené bouřkami.
„Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 23 °C , v tisíci metrech na horách bude kolem 13 °C,“ uvedli meteorologové. Očekávají také slabý vítr, který při bouřkách zesílí.
Ve čtvrtek očekávají meteorologové zvýšenou oblačnost a přeháňky. Rána budou docela chladná, teploty klesnou na 11 až 7 °C, zato přes den vyšplhají výrazně výš, ve čtvrtek až na 24 °C.
V pátek má být ještě tepleji, na některých místech až letních 25 °C. Tohoto maxima dosáhnou teploty odpoledne.
Počasí o víkendu
Slunečné počasí s letními teplotami slibují meteorologové i na další dny. Zatímco v pátek bude letní počasí jen na několika místech, v sobotu už se teploty přehoupnou nad 25 °C zhruba na polovině Česka. A někde vystoupají ještě výš.
Jak vyplývá z mapy sobotních maxim, ve středních Čechách a v části Ústeckého a Královéhradeckého kraje naměří odpoledne dokonce 27 nebo 28 stupňů. Chladněji bude pouze na horách na východě ČR, v Jeseníkách a Beskydech bude nanejvýš 19 až 20 °C.