Manželství jako byznys: Češky se vdávají za vyhoštěné migranty

Osmadvacetiletá Jana z jihu Čech vycestovala loni do německého Frankfurtu nad Mohanem. Provdat se. Za muže, kterého do té doby nikdy neviděla. Ale příliš jí to nevadilo. Vdala se proto, aby vydělala peníze. Stejně jako každoročně desítky dalších dívek. Vymyslely rychlý způsob, jak se jednoduše dostat k penězům. Provdat se v zahraničí za cizince, který chce v dané zemi získat trvalé povolení k pobytu, ale úřady jej odmítají a chtějí ho vyhostit.

Pět cifer v eurech

„Samozřejmě, že jsou to lidé, kteří mají úřední vyhoštění, ale sňatkem si pobyt zlegalizují,“ vysvětluje pod podmínkou anonymity Jana. Nabídku vycestovat a účelově se provdat dostala přes českého prostředníka. Verbíře, který dívky shání. „Dostala jsem v eurech pěticifernou částku,“ říká. Blíže specifikovat toto nechce, nicméně v přepočtu to tedy bylo minimálně čtvrt milionu korun.

Až dosud tento byznys fungoval jinak – dívky se provdaly za cizince, kteří chtěli získat pobyt v Česku. Jenže byznys se svatbami naoko přitvrdil a podle statistik ministerstva zahraničí z minulých let ročně odhalí v Česku mezi 70 až 150 účelovými sňatky a zamítne žádosti rodin těchto cizinců přijet do země.

Ve své poslední výroční zprávě zveřejněné v prosinci zase Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) varuje, že novým trendem je právě uzavírání fiktivních sňatků v jiných státech Evropské unie. „Skupina pachatelů sjednává účelové sňatky pro občany zejména z Turecka. Prokázat tuto trestnou činnost není jednoduché, neboť ženy nejsou vyváženy do zahraničí násilím, naopak jsou jim za tyto ‚sňatkové služby‘ poskytnuty nemalé finanční odměny. Mnohdy tyto ženy zůstávají na území státu EU, kde pracují nebo často provozují prostituci v nočních klubech,“ píše se ve zprávě NCOZ.

Loni v březnu vtrhla česká policie do několika domů na severu země, kde zadržela pět osob. Čtyři Češky a jednoho občana Kosova. Případ sice dozorovalo liberecké státní zastupitelství, nicméně vyšetřovali ho němečtí kriminalisté, kteří požádali, aby jim Češi zadrženého Kosovce vydali. Zdůvodnění bylo jednoduché: muž byl organizátorem svateb Češek s Kosovci, kteří chtěli zůstat v Německu. „Sňatků mohly být stovky,“ uvedlo frankfurtské státní zastupitelství.

„Českým ženám jako občankám Evropské unie měla být administrativně zařízena práce a bydliště v Německu a jejich manželé pak na základě účelových sňatků, které proběhly v Kosovu, měli žádat o pobyt ve Spolkové republice Německo z důvodu sloučení rodin,“ popsal podvodné jednání mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Je to dosud největší případ organizování účelových sňatků Češek v zahraničí. Nejvíce sňatků se mělo odehrát ve třech německých spolkových zemích – Hesensku, Durynsku a Sasko-Anhaltsku.

O novém triku, kdy si Češky berou vyhoštěné cizince, mluvil už v roce 2017 Vladimír Takáč z ředitelství cizinecké policie. Tehdy policisté vyšetřovali první stovku takových podezřelých případů. „Mnohdy se jedná o osoby, které mají nařízeno opustit území státu. A tím, že uzavřou sňatek s českými ženami, si zlegalizují pobyt,“ řekl Takáč Radiožurnálu.

Útisk, vydírání, násilí

V té době se nejčastěji Češky fiktivně vdávaly na Kypru, v Číně, Německu a Rakousku. Nyní se přidaly Nigérie a Alžír. Právě před sňatky v Africe varovalo loni v říjnu české dívky naše velvyslanectví v Alžíru, které zpozorovalo nárůst takových případů. „Velvyslanectví v tomto kontextu zaznamenalo případy útisku, omezování osobní svobody, finančního vydírání a násilí vůči občanům České republiky,“ oznámila tehdy ambasáda.

Odhalit fiktivní sňatek je přitom velmi obtížné. Kromě toho Češkám, které se provdají v zahraničí a umožní cizincům pobyt v sousedních státech, v Česku trest nehrozí. Trestné je jen napomáhání k pobytu v ČR.

Ročně prověřuje policie desítky případů. „Policie se pravidelně setkává s podezřením na uzavírání účelových sňatků občanů ČR s občany takzvaných třetích zemí. O těchto případech je informována jinými orgány státní správy, případně je odhaluje vlastním šetřením,“ vysvětluje mluvčí policejního prezidia Jozef Bocán.

Všechny sňatky Čechů v cizině zapisuje zvláštní matrika v Brně. „Sňatky nepřísluší matrikářkám hodnotit jakkoliv jinak než z pohledu správnosti doložených dokumentů a způsobilosti dotyčného ke sňatku,“ říká vedoucí oddělení vnějších vztahů úřadu městské části Brno-střed Kateřina Dobešová.

Máme rády Nigerijce

Přesto už první lidé tresty v Česku kvůli uzavření manželství za peníze dostali. Třeba na Královéhradecku policisté odhalili dva muže, kteří tipovali nevěsty a ženichy ze sociálně slabých vrstev. Nevěsty létaly buď na Kypr do azylového zařízení, kde na ně čekali zájemci o sňatek, nebo cestovaly přímo do Nigérie.

Po svatbě manžel zažádal jako rodinný příslušník občanky Evropské unie na české ambasádě o turistické vízum, následně s oddacím listem o povolení k přechodnému pobytu. V jedné východočeské vesnici tak byla za cizince z Nigérie provdána žena, její dvě dcery i její sestra. Všechny skončily u soudu. Muže, které si vzaly, viděly jen jednou. Pak zmizeli v okolních státech.