ČSSD za dva, SPD za pět. Jak budoucí poslanci podporují manželství pro všechny

Politici a političky na prvních deseti místech kandidátních listin dostali stejnou otázku: „Pokud budete zvolen/a do Sněmovny, budete pro to, aby i gayové a lesby mohli vstupovat do manželství se všemi právy a povinnostmi manželů, včetně práva společně osvojit děti či osvojit dítě partnera?“

Zatím odpovědělo 280 oslovených, přičemž 180 z nich bylo označeno za férové. Od některých odpověď nepřišla, a v tom případě se výzkum zaměřoval na to, jak hlasovali při debatě o manželství pro všechny ve Sněmovně nebo na jejich předchozí výroky.



Známku jako ve škole pak dostaly jednotlivé strany. Nejlépe, tedy se známkou 2, dopadli Piráti a ČSSD. Nejhorší výsledek má naopak SPD a Trikolora. Hnutí ANO dostalo 3-, ostatní strany 3. K návrhu zákona o manželství pro všechny se z hnutí ANO kladně vyjádřilo pětadvacet poslanců, z nejhůře hodnocené SPD nikdo.

Na stránkách Jsme fér v sekci Kroužkuj srdcem si lze jednotlivé strany rozkliknout a podívat se, jak kteří kandidáti volili, případně jaké výroky o manželství pro všechny pronesli.

Dvojka pro Piráty, tři mínus pro ANO

Manželství pro všechny podporuje například ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová. „Témata ČSSD jsou mzdy, spravedlivé důchody, férové pracovní podmínky či dostupné bydlení. Ale manželství pro všechny jako poslankyně podpořím, je to pro mě samozřejmost,“ uvedla.



Za koalici Spolu se pro vyslovila Markéta Pekarová Adamová z TOP 09. Další dva lídři jsou naopak proti. Předseda ODS se ve své knize Petr Fiala od A do Z nechal slyšet: „Nemůže chtít, abych věřil, že lidé stejného pohlaví mají vytvářet manželství a rodinu, která se rovná té přirozené,“ napsal.



„Sice rozeznávám jen dva způsoby čůrání, děti plodí jen spojení muže a ženy, ale láska hory přenáší a lidé žijící spolu, byť stejného pohlaví, by měli mít stejné podmínky jako ostatní,“ uvedl oproti tomu v průzkumu pro iniciativu Jsme fér Zdeněk Štefek z KSČM.

Kromě Štefka duhové manželství podporuje dvaadvacet dalších komunistických poslanců, mezi nimi například Jiří Dolejš. „Je marginální skupina, která vystupuje bojovně proti. I ve velmi katolických zemích Evropy byl již zákon přijat,“ uvedl.

Lucia Zachariášová @LuciaZacharias Chcete svým hlasem ve sněmovních volbách podpořit #ManželstvíProVšechny? Ve #JsmeFér jsme dnes zveřejnili info, které vám může pomoct. Jděte na https://t.co/pDhJoooMBR, tam zjistíte vše podstatné. #KroužkujSrdcem⭕️❤️ https://t.co/UX0K9ycPBe oblíbit odpovědět

Další poslanci pak jsou pro narovnání práv manželů a stejnopohlavních párů, avšak odmítají pojmenovat tuto instituci jako manželství. Z nich například Milan Hrdý z ČSSD: „Ano jsem pro, aby gayové a lesby mohli vstupovat do partnerství se všemi právy a povinnostmi partnerů (...), ale jsem proti, aby se to jmenovalo manželství, ponechal bych pojem registrované partnerství. Neboli, ať mají stejná práva jako manželé, ale ať se to nejmenuje manželství.“

Podobný názor má například také poslanec ANO Martin Kolovratník: „Redefinici manželství v tomto smyslu nebudu podporovat. Naopak rád podpořím rozšíření práv a možností v rámci registrovaného partnerství. Ale pojem manželství je pro mě jakožto svazek muže a ženy nedotknutelný.“

Jak však podotýká Adéla Horáková, právnička iniciativy v rozhovoru pro iDNES.cz, líbivé heslo „práva ano, manželství ne“ je vlastně protimluv. „Manželství je také právo a mít rovná práva je základní kámen té debaty,“ řekla s tím, že takovou možnost nelze považovat za řešení.

Volební téma?

Výzkumy z poslední doby podle Martiny Veverkové z agentury Median ukazují, že manželství pro všechny podporují dvě třetiny Čechů a Češek. S veřejnou podporou pak nezahýbaly ani sněmovní diskuze, kdy byla na téma upřena větší pozornost.

Během výzkumů mezi občany se také ukázalo, že nejintenzivněji lidé vnímají manželství pro všechny ve spojení s praktickými potřebami stejnopohlavních párů. Ty nyní například nemohou být zapsáni jako rodiče dítěte, v případě úmrtí druhého nedostanou ani vdovský důchod.

„Symboličnost manželství je pro ně až na druhém místě,“ uvedla Veverková. Většina účastníků se také nebála, že budou gayové a lesby požadovat další práva na úkor majoritní společnosti, ani si manželství pro všechny nespojovali s alternativními formami rodinného života.

Účastníkům byl také položen dotaz, jak vnímají politickou scénu ve vztahu k manželství pro všechny. „Důležitý poznatek je, že nikdo neuváděl, že by mohl postoj strany k manželství pro všechny ovlivnit jeho stranickou preferenci,“ dodala Veverková s tím, že jiná témata vnímají jako důležitější.

Tudíž to, zda strana podporuje či nepodporuje manželství pro všechny, je neovlivní. „Strany se tudíž nemusí bát, že by podporou manželství pro všechny odradily své voliče,“ podotkla Veverková.



Potvrzuje tak slova politologa Jana Kubáčka, který uvedl, že manželství pro všechny navíc není v současné době nejstěžejnější část kampaně. To bude primárně ekonomika, sociální tematika a premiér Andrej Babiš.



