Budík ve tvaru srdce burcuje politiky, ať umožní manželství pro všechny páry

Do Sněmovny se vrací souboj o to, zda poslanci podpoří, aby manželství nově směly uzavírat i páry stejného pohlaví. Tento týden budou projednávat změnu občanského zákoníku, která by to umožnila. A přesvědčit je, aby o tom už rozhodli, je má i nová kampaň, jejímž symbolem je budík ve tvaru srdce, který zvoní, aby se spící parlament probudil.