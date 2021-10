Richterová nebude do programu vlády tlačit manželství osob stejného pohlaví

Potvrdila tak to, co bylo zřejmé, když výrazně lepší výsledek ve volbách měla konzervativní koalice SPOLU, jejíž lídr, předseda občanských demokratů Petr Fiala, je kandidátem na premiéra.

„Byť vnímáme, že lidé jiné orientace nemají rovná práva, nepožívají věcí typu nárok na vdovecký a vdovský důchod, i když spolu mohou být registrovaní spoustu let, tak to není něco, na čem bychom se hodlali štěpit,“ uvedla Richterová pro Radiožurnál.

Ránu manželství pro všechny dali už voliči koalice PirSTAN, když upřednostnili STAN

Ač se mají Piráti podílet na Fialově vládě, pro ně samotné dopadly volby, do nichž šli v koalici se Starosty a nezávislými, mizerně. Díky preferenčním hlasům získalo hnutí STAN 33 poslanců a Piráti jen čtyři, přičemž jedním z nich je právě Richterová. Voliči tak dramaticky překopali kandidátku koalice, která byla sestavovaná tak, že Piráti jsou ti silnější. Ve výsledku zásadně oslabila strana, která nejvíce prosazovala, aby i homosexuálové mohli uzavírat manželství, nejen registrované partnerství.

Šéf lidovců Marian Jurečka v září pro Deník N uvedl, že lidovci budou požadovat záruky, že případná vládní koalice s jejich účastí neschválí manželství pro stejnopohlavní páry. Prohlásil dokonce, že pro lidovce by podle něj bylo nepřijatelné i to, aby jednotliví poslanci vládních stran hlasovali volně, a manželství pro všechny by tak mohlo projít hlasy z opozice. Pak bral ze svých slov zpátečku.

O programu možné příští vlády jednají bloky SPOLU (ODS, KDU-ČSL a TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (PirSTAN). Jejich společná vláda by se opírala o 108 poslanců ve Sněmovně. Fiala ve středu oznámil, že koaliční smlouva by měla být hotova do 8. listopadu, tedy do ustavující schůze Sněmovny. Součástí má být dohoda o vedení Sněmovny i o programu a složení vlády.

Od čtvrtka jedná šest expertních týmů, které připravují program budoucí vlády. Richterová je součástí týmu, který se věnuje problematice sociálních věcí a zdravotnictví.