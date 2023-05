Poslanci řeší stížnost na Babiše kvůli schvalování nižšího růstu penzí

Jednání o návrhu vlády na nižší mimořádnou valorizaci penzí provázely několik dnů i nocí obstrukce opozice.

„Chování Andreje Babiše považuji za naprosto nepřístojné. Došlo tehdy ke srocení poslanců u pultíku, kdy neumožnil dalšímu poslanci vystoupit,“ řekl Bartošek, který v době vrcholících obstrukcí řídil jednání Sněmovny. Případná pokuta pro šéfa ANO by šla do státního rozpočtu.

Babiš na jednání Sněmovny 3. března dvakrát odmítl respektovat rozhodnutí koaliční většiny ve Sněmovně o omezení řečnické doby a opustit řečniště. Kolem něj se shromáždili poslanci opozice, aby zabránili tomu, aby byl Babiš případně vyveden ze sálu.

„To už je nějaká obsese Babišem. Koalice během toho jednání opakovaně porušovala zákon o jednacím řádu, protože nás chtěli umlčet. Pan Bartošek jako místopředseda Sněmovny by měl v první řadě dbát na to, aby byly dodržovány demokratické principy a v tom jednoznačně selhal. Neřídil Sněmovnu nadstranicky, ale podle not vládní koalice, která chtěla obrat všechny důchodce o 7 tisíc jen do konce roku,“ reagoval pro iDNES.cz Babiš.

Bartošek chce od šéfa ANO i omluvu za to, že 4. a 5. dubna tvrdil, že se KDU-ČSL a ČSSD nelegálně obohatily na úkor České pošty. Dehonestující výroky nemůže Babiš nijak dokázat, uvedl místopředseda Sněmovny.

„Pokud jde o mé vyjádření k České poště, tak tam jsem udělal jednu chybu, nešlo o rok 2009, ale 2004. Tehdy byla ta smlouva podepsána a ta banka následně vyplatila provizi 300 milionů. A tehdy byla ve vládě ČSSD společně s lidovci, to je prostě fakt a nevím, co na tom pan Bartošek chce zpochybnit,“ reagoval na Bartoškovu stížnost mandátovému a imunitnímu výboru Babiš.