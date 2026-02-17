Výbor dá doporučení Sněmovně, zda mají být vydáni ke stíhání Babiš a Okamura

Očekává se, že výbor navrhne, aby Sněmovna žádostem nevyhověla.
Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě má ve Sněmovně 108 hlasů a může tak vydání obou politiků ke stíhání hlasy svých poslanců zabránit.
Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová, čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil. Oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.
„Je to nestandardně dlouhé trestní řízení a nesvědčí to o nejlepší vizitce rychlosti naší justice,“ řekla šéfka výboru Helena Válková z ANO ke kauze Čapí hnízdo.
Babiš dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu dlouhodobě odmítá. Kauza Čapí hnízdo pokračuje čtvrté volební období. V minulosti vydali poslanci Babiše ke stíhání třikrát.
Okamura čelí stíhání v souvislosti s předloňskými plakáty hnutí před senátními a krajskými volbami. Státní zástupce podal obžalobu na předsedu SPD i jeho hnutí pro podezření z podněcování k nenávisti loni v srpnu. Okamura označil stíhání za politicky motivované a za snahu ho umlčet. Loni v únoru ho Sněmovna k stíhání vydala, ale po říjnových volbách získal Okamura opět imunitu.
Sněmovna jako celek by mělo hlasovat o žádostech o vydání obou politiků na schůzi, která začne začátkem března.