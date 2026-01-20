Výbor vyslechne Babiše a Okamuru kvůli žádostem o jejich vydání ke stíhání

Josef Kopecký
  6:01
Premiér Andrej Babiš a šéf Sněmovny Tomio Okamura zamíří v úterý na jednání mandátového a imunitního výboru. Poslanci budou s šéfy hnutí ANO a SPD hovořit o kauzách, kvůli nimiž bude Sněmovna hlasovat o jejich vydání k trestnímu stíhání. Koalice ANO, SPD a Motoristů má dost hlasů na to, aby vydání Babiše i Okamury zabránila.
Andrej Babiš si po jmenování premiérem připíjí s předsedou Sněmovny Tomio Okamurou. Přihlíží prezident Petr Pavel (9. prosince 2025)

Andrej Babiš si po jmenování premiérem připíjí s předsedou Sněmovny Tomio Okamurou. Přihlíží prezident Petr Pavel (9. prosince 2025) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Poslance ani senátora nelze podle ústavy trestně stíhat bez souhlasu komory, jejímž je členem, jeho stíhání je v případě nevydání přerušené do doby, než mu skončí mandát.

Babišovo Čapí hnízdo

Babiš už ve Sněmovně minulý týden řekl, že se nenechá vydat k trestnímu stíhání kvůli kauze Čapí hnízdo.

„Vy nevíte o tom, že žijeme ve státě, kde si na vás objednají trestní stíhání? Mně nabídl Zeman (bývalý prezident Miloš Zeman – pozn. redakce) abolici na to účelové trestní stíhání. Třikrát jsem se nechal vydat. Ale odmítl jsem abolici Zemana, ne? Je to tak? Je. Protože jsem si myslel, že veškerá justice rozhoduje nestranně, nepoliticky. Já nezpochybňuju justici, ale přece jenom se najdou soudci, kteří rozhodují politicky. A proto se nenechám vydat,“ řekl Babiš.

Babiš nechce být vydán v kauze Čapí hnízdo. Mluví o politických soudcích

„To je ale překvapení. Vznikla tady koalice, které říkáme koalice pro nevydání předsedů k trestnímu stíhání,“ komentoval Babišovo vyjádření předseda opozičního hnutí STAN a exministr vnitra Vít Rakušan.

Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně Jana Nagyová, čelí obžalobě kvůli neoprávněnému čerpání padesátimilionové dotace na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic.

V minulosti ho vydali poslanci ke stíhání kvůli této kauze třikrát. Pražský městský soud Babiše i Nagyovou nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí loni v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

Okamurovi „chirurgové“ z dovozu

Předsedu Sněmovny a SPD Tomia Okamuru policie podezírá ze spáchání trestného činu podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod, a to v souvislosti s loňskou billboardovou kampaní hnutí.

Na jednom z plakátů byl muž tmavé pleti se zkrvaveným nožem a v zakrvácené košili společně s textem „Nedostatky ve zdravotnictví nevyřeší ‚chirurgové‘ z dovozu“.

Okamura opakovaně označil stíhání za politicky motivované a za snahu ho umlčet. Loni v únoru, tedy v minulém volebním období, ho Sněmovna k stíhání vydala.

Ambiciózní generace Z do 10 let prosadí čtyřdenní pracovní týden, říká expertka

20. ledna 2026  6:01

