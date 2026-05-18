Už žádné obíhání doktorů. Ženy nebudou nově potřebovat žádanku na mamograf

Autor:
  14:05
Od července nebudou ženy pro preventivní screeningové vyšetření rakoviny prsu potřebovat žádanku od gynekologa či praktického lékaře. Na mamograf bude možné se objednat přímo, informovala Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP). Změnu potvrdil i prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada. Svaz sdružuje ostatní pojišťovny. Screening pojišťovny platí jednou za dva roky ženám nad 45 let.
ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

„Ze série nezbytných kroků na cestě za screeningem odpadne jedna překážka, jedna další návštěva lékaře, který dnes žádanku ženám vystavuje,“ uvedl ředitel VZP Ivan Duškov. Administrativně bude podle Balady žádanky dál potřeba, vystaví ji ale přímo mamografické centrum.

Mamografie je způsob vyšetření prsu pomocí nízkoenergetického rentgenového zařízení. Speciální přístroje má většina nemocnic a některá ambulantní centra. Celkem jich je podle informací na webu screeningu v ČR 76, umístěná jsou v každém kraji. Pokud má žena potíže, například si nahmatala bulku v prsu, může vyšetření absolvovat bez žádanky i v současnosti.

Podle statistik České onkologické společnosti předloni lékaři odhalili rakovinu prsu u více než 8700 pacientů, nemoci podlehlo více než 1600. Při odhalení nádoru včas se podle dřívějšího vyjádření ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška vyléčí téměř 100 procent žen.

Kolem 1400 žen za rok ale přichází s nádorem v pozdních stadiu, kdy je pravděpodobnost přežití 30 procent. Díky preventivnímu vyšetření zjistilo, že má nádor, za posledních pět let více než 23 tisíc žen, které neměly potíže. Téměř třetina žen ale na tato vyšetření nechodí.

Kromě rizika rakoviny prsu lékaři pravidelně vyšetřují pacienty od určitého věku také kvůli rakovině tlustého střeva a konečníku, prostaty, děložního hrdla a kuřáky také kvůli rakovině plic. Kdy lidé potřebné vyšetření absolvovali naposledy, mohou zjistit v mobilní aplikaci EZKarta provozované ministerstvem zdravotnictví.

Do budoucna by aplikace měla umožnit také notifikaci, že uplynula lhůta, kdy vzniká nárok na opakování daného vyšetření. Ministerstvo zdravotnictví slibuje také možnost objednání na screeningy online. Ředitel Národního centra elektronického zdravotnictví (NCEZ) Karel Hejduk minulý týden sdělil, že pilotně by mohlo začít fungovat do konce letošního roku.

Podobnou službu pro své klienty připravuje také VZP. „Finálním záměrem je přímý proklik z aplikace Moje VZP do objednávkových systémů nejbližších mamografických center, aby se klientka, když jí přijde upozornění, mohla na vyšetření rovnou objednat,“ uvedl ředitel Duškov.

