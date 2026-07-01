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Ženy už mohou na mamograf i bez žádanky. Někteří lékaři v tom vidí rizika

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  11:00
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš FraitMF DNES

ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
ilustrační snímek
8 fotografií
Okolo 7 700 žen ročně se dozvídá, že je čeká léčba rakoviny prsu. Jde o nejčastější typ ženského zhoubného nádorového onemocnění v Česku. Každý rok mu podlehne přibližně 1 700 pacientek. Zlepšit situaci má pomoci novinka, která od 1. července usnadňuje přístup k preventivnímu vyšetření na rentgenovém přístroji – mamografu. Když se podaří zachytit nádory v počátečním stadiu, zvýší se šance žen na vyléčení.

Ženy ve věku od 45 let mají až do konce života jednou za dva roky nárok na bezplatný mamografický screening, tedy preventivní rentgenové vyšetření prsů. Dosud se na takové vyšetření nedostaly bez žádanky, kterou jim vystavil praktický lékař nebo gynekolog. To se ale ode dneška mění. Většina žen by sice měla dál docházet na vyšetření se žádankou od svého lékaře, ale mamografická centra je nově mohou přijmout a osnímkovat i bez ní.

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„Pokud žena splňuje podmínky screeningu, tedy věk od 45 let a dvouletý interval od posledního vyšetření, nebude v odůvodněných případech nezbytné, aby si předem obstarávala žádanku u registrujícího lékaře. Naše smluvní mamografické pracoviště si v systému ověří, zda už má na bezplatnou prevenci nárok, a administrativní záležitosti dořeší,“ popisuje Viktorie Plívová, mluvčí největší Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).

Podotkla, že cílem nového opatření je co nejvíce usnadnit ženám přístup k vyšetření, zjednodušit jejich cestu systémem a podpořit včasný záchyt karcinomu prsu. Právě časná diagnostika je u rakoviny prsu zásadní, protože významně zvyšuje šanci na úspěšnou léčbu.

S rakovinou prsu se loni léčilo 59 tisíc klientek VZP, pojišťovna za to zdravotnickým zařízením vyplatila přes 3,6 miliardy korun. Mamografický screening loni absolvovalo 442 tisíc jejích klientek.

Novinka platí pro všechny

Novinku však budou moci využít také klientky ostatních pojišťoven, které budou mít zájem o mamografické vyšetření bez žádanky a navštíví smluvní pracoviště své pojišťovny.

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„Na základě společné dohody umožní všechny zaměstnanecké zdravotní pojišťovny pacientkám, aby od 1. července mohly absolvovat mamografický screening i bez žádanky od gynekologa či praktického lékaře. Administrativně může žádanky nově vystavit mamografické centrum, které má smlouvu se zdravotní pojišťovnou,“ potvrzuje prezident Svazu zdravotních pojišťoven Martin Balada.

Podle něj však stále platí, že žádanku může a nadále by měl vystavovat praktik či gynekolog. „Jejich role v preventivní péči o zdraví je a zůstává velmi důležitá. Novinka má usnadnit přístup ke screeningu hlavně ženám, které se ocitnou v mimořádné situaci, například nemají své registrující lékaře nebo vystavenou žádanku ztratí či propadne její platnost,“ vysvětluje Balada.

Zatímco pacientské organizace změnu vítají, někteří lékaři z ní mají obavy a upozorňují na rizika.

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„Každá odstraněná překážka na cestě k vyšetření může znamenat zachráněný život. Ať už jde o překážku v hlavě ženy, nebo o administrativní komplikaci. S příběhy, kdy žena nešla včas na mamograf proto, že nevěděla, jak se k vyšetření dostat, nebo ho odkládala, protože se cítila zdravá, se bohužel setkáváme velmi často,“ říká Nikol Pazderová, manažerka pacientského projektu Bellis, který podporuje ženy s rakovinou prsu a věnuje se prevenci tohoto onemocnění.

Obavy lékařů z reakcí pacientek

Mnozí gynekologové i praktičtí lékaři ale varují, že novinka může mít naopak negativní dopad na běžné preventivní prohlídky.

„Kolegy děsí, že už nemusí vystavovat žádanky na mamograf, protože pro část žen byla tato žádanka jedinou motivací, která je přiměla navštívit gynekologa,“ říká zlínská gynekoložka Marcela Plšková.

„Když už pacientka přijde, může gynekolog provést i vlastní preventivní prohlídku, na kterou jinak žena z různých důvodů nechodí. Mnohdy právě při ní zachytí jiný zdravotní problém,“ líčí Plšková.

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Podobně to vnímá také předseda České gynekologické a porodnické společnosti Vladimír Dvořák.

„Možnost, že část klientek si nyní řekne, že je zbytečné chodit na preventivní prohlídky k praktikovi nebo gynekologovi, je podle mne reálná,“ říká gynekolog. „Chápu obavu kolegů, že účast na některých screeningových programech klesne. Uvidíme v praxi, jestli se naplní, nebo ne,“ dodává Dvořák.

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