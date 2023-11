Chci dodávat odvahu. Ženám radím, ať o nemoci nelžou, říká mamární sestra

Jaké jedno slovo se vám vybaví, když se řekne rakovina?

Jsem založením optimistka a slovo mám spojené hlavně s léčbou, nadějí a bojem s nemocí. S něčím se bojuje lépe, s něčím hůř. Karcinom prsu je příznivější diagnóza.

Co přesně je úkolem mamární sestry?

Pomáhám ženám zpracovat kvantum informací. V onkologii jsem dlouho a pořád si nedokážu představit, že by na mě někdo všechno takhle vychrlil. Když se žena dozví výsledky biopsie, je zdrcená. Lékaři však neztrácejí čas, a tak hned dostane termín k operaci, případně termíny na ultrazvuk břicha, rentgen srdce a plic, vyšetření krevní skupiny, podklady pro svého praktika. Je toho hodně, co musí vstřebat. Pokud má žena zájem, informace s ní znovu pomalu projdu, vysvětlím jí, kdy kam má jít a proč. Může se mě na cokoli zeptat.