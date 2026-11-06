„Když vám nechodí kontroly na zvířata, tak ho mít můžete. Když nikdo nebude vědět, že ho máte,“ popisuje prodejkyně ve zprávě chov „zakázaného“ zvířete. K tomu, aby nikdo nevěděl, co člověk chová, je dobrý důvod. Porušuje tím totiž zákon. Prodejkyně v online inzerátu, na který reportér iDNES.cz vydávající se za kupce reaguje, nabízí prodej mývala severního.
Už máme zaznamenané útoky na lidi i zvířata, většinou na psy. Mnoho lidí si neuvědomuje, že nutrie sice vypadá jako roztomilé zvíře, ale pořád je to poměrně velký hlodavec, který může být nebezpečný i pro lidi.