Víte, proč matematik uvázl ve sprše? Protože na šamponu bylo napsáno: naneste, spláchněte, postup zopakujte... Jistě, při řešení úloh s grafy a tabulkami vám problém nekonečné smyčky nehrozí, ovšem u některých úloh se můžete zaseknout také nadlouho. Aby se tak nestalo u přijímaček, procvičte si práci a počítání s tabulkami a grafy v matematickém testu.

Přijímačky na střední školy 2026

Paní Skoupá uvažovala, zda nepřejít k jinému dodavateli energií. Proto si potřebovala porovnat stávajícího dodavatele A a nové nabídky od dodavatelů B a C. Má spotřebu 6 MWh za rok. Aby to nebylo tak snadné, požadují někteří dodavatelé kromě platby za energii i měsíční či roční poplatek navíc.

Vypočítejte, který dodavatel pro ni bude nejvýhodnější.

platba za 1 kWhroční platba za využití dodavateleměsíční platba dodavateli
A6,50 Kč0 Kč0 Kč
B5 Kč0 Kč800 Kč
C3,50 Kč15 000 Kč0 Kč

Takto vypadá jedna z otázek pro žáky devátých tříd. Užitečné počty trénujte v testech níže. Jsou sestaveny s odborníky podle požadavků CERMAT a doplní tak skvěle domácí přípravu.

Malý test, velká výzva: Grafy a tabulky jako u přijímaček by tě neměli minout

Premium
