Paní Skoupá uvažovala, zda nepřejít k jinému dodavateli energií. Proto si potřebovala porovnat stávajícího dodavatele A a nové nabídky od dodavatelů B a C. Má spotřebu 6 MWh za rok. Aby to nebylo tak snadné, požadují někteří dodavatelé kromě platby za energii i měsíční či roční poplatek navíc.
Vypočítejte, který dodavatel pro ni bude nejvýhodnější.
|platba za 1 kWh
|roční platba za využití dodavatele
|měsíční platba dodavateli
|A
|6,50 Kč
|0 Kč
|0 Kč
|B
|5 Kč
|0 Kč
|800 Kč
|C
|3,50 Kč
|15 000 Kč
|0 Kč
Takto vypadá jedna z otázek pro žáky devátých tříd. Užitečné počty trénujte v testech níže. Jsou sestaveny s odborníky podle požadavků CERMAT a doplní tak skvěle domácí přípravu.