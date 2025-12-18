Je lepra zpět? Jak poznat příznaky? Co znamenají nové případy v Rumunsku a Chorvatsku?

Ivana Vaňkátová
  12:11
Evropou prolétla zpráva, která zní jako z historických románů. V Rumunsku lékaři potvrdili první případy lepry po více než 40 letech. Přestože slovo malomocenství v lidech vyvolává dávný děs, moderní medicína i epidemiologové uklidňují: situace je pod kontrolou a lepra v 21. století již není rozsudkem smrti.
Malomocenství neboli Hansenova choroba či lepra | foto: Profimedia.cz

Rumunské ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že v zemi byly diagnostikoványdav případy lepry(Hansenova choroba). Nemocné jsou dvě ženy, které pracovaly jako masérky v lázeňském resortu, což zpočátku vyvolalo obavy o klienty. Podle ministra zdravotnictví Alexandra Rogobeteho však nákaza pravděpodobně pochází z úzkého rodinného kruhu v Asii a riziko pro náhodné kontakty, včetně zákazníků v lázních, je prakticky nulové.

Rumunsko naposledy evidovalo případy lepry před 44 lety. Současný záchyt je označován za importovaný a sporadický, nikoliv za začátek nové epidemie.

V Rumunsku se po 40 letech objevila lepra, nakažené pracovaly jako masérky

Případ malomocenství se objevil také ve Splitu v Chorvatsku. „Muž se léčí. Jeho blízké kontakty dostaly postexpoziční terapii, nejsou ale nakaženi. Věc je pod kontrolou,“ uvedl podle Zdravotnického deníku Bernard Kaić, vedoucí oddělení epidemiologie infekčních nemocí v chorvatském Národním ústavu veřejného zdraví. Tamní ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že se jedná o zahraničního pracovníka z Nepálu. V Chorvatsku žije se svou rodinou již dva roky. V roce 2024 se také vzácný případ lepry objevil v Irsku, u ženy z Haiti.

V Nepálu žijí tisíce malomocných.

Co je lepra a jak se šíří?

Lepra je chronické infekční onemocnění způsobené bakterií Mycobacterium leprae. Navzdory své pověsti je to nemoc velmi málo nakažlivá.

Mýty o přenosu

Zapomeňte na středověké představy o „nakažlivém dechu“. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že k přenosu je zapotřebí dlouhodobý a úzký kontakt s neléčeným nemocným, obvykle několik měsíců společného bydlení.

Dobré vědět: Jakmile pacient zahájí antibiotickou léčbu, téměř okamžitě přestává být infekční. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že k eliminaci 99 % bakterií v těle dochází už po první dávce rifampicinu.

  • Jak se šíří? Pravděpodobně kapénkami z nosu a úst (kašel, kýchání).
  • Jak se nešíří? Běžným společenským kontaktem (podání ruky, objetí, sezení v kanceláři nebo restauraci).

Jak se projevuje lepra?

Lepra má extrémně dlouhou inkubační dobu – od nákazy k projevům to může trvat jeden rok, ale klidně i 20 let. Právě proto je důležité sledovat typické varovné signály:

  • Kožní skvrny: Světlejší nebo načervenalé léze na kůži.
  • Ztráta citlivosti: V místě skvrn člověk přestává cítit teplo, chlad i bolest. To je nejnebezpečnější projev, protože si pacienti často nevšimnou drobných zranění, která se pak infikují.
  • Svalová slabost a brnění: Postižení periferních nervů vede k brnění končetin a postupné ztrátě svalové síly.
  • Ztluštělá kůže: Zejména na obličeji nebo uších.
Léčebné centrum pro malomocné mají také v madagaskarském městě Moramanga.

Jak by reagovalo Česko? Epidemiologická opatření

Kdyby se případ lepry objevil v České republice, zdravotnický systém by postupoval podle přísných, ale klidných protokolů.

  1. Hlášení a izolace: Nemoc podléhá povinnému hlášení. Pacient by byl hospitalizován na specializovaném infekčním oddělení, například v pražské Nemocnici Na Bulovce.
  2. Okamžitá léčba: Nasazení kombinované antibiotické terapie (MDT), která bakterie spolehlivě ničí.
  3. Trasování kontaktů: Hygienici by prověřili pouze nejbližší okolí pacienta, tedy rodinu a osoby ve společné domácnosti. Tito lidé by byli sledováni, případně by dostali preventivní dávku antibiotik (tak zvaná postexpoziční profylaxe).
  4. Žádná plošná opatření: V Česku by nehrozily žádné karantény obcí, zavírání škol ani nošení respirátorů. Pro takové kroky u lepry neexistuje medicínský důvod.
Globální statistiky lepry (nejnovější data WHO)
UkazatelPopis a hodnota
Hlavní endemické oblastiJihovýchodní Asie (přes 70 % případů), Afrika, Latinská Amerika
Výskyt v EvropěVelmi vzácný (převážně importované případy z endemických zemí)
Počet nových případů (rok)182 815 (nárůst oproti roku 2020 díky obnově screeningu)
Nové případy u dětí10 333 (indikátor pokračujícího přenosu v komunitách)
Závažné postižení (G2D)9 509 nově diagnostikovaných pacientů s viditelnou deformitou
Léčení pacienti (prevalence)165 531 osob v aktivní antibiotické léčbě (MDT)

Použitý zdroj: WHO

Jak vyléčit lepru?

Lepra je dnes plně léčitelná. WHO doporučuje standardní kombinaci tří antibiotik (rifampicin, dapsone a clofazimine). Léčba trvá šest až 12 měsíců, a pokud je zahájena včas, pacient odchází bez jakýchkoliv trvalých následků.

Prevence v Česku spočívá především v ostražitosti u lidí, kteří se vrací z endemických oblastí, mezi které patří části Asie, Afriky a Jižní Ameriky, a vykazují necitlivá kožní ložiska.

Lepra se vyskytla u několika pacientů v africkém Malawi

Kdo je to malomocný?

V moderní medicíně se termín malomocný považuje za stigmatizující a diskriminační. Odborníci dnes mluví o pacientech s Hansenovou chorobou. Stigmatizace v minulosti nutila nemocné se skrývat, což šíření nemoci jen napomáhalo. Dnes je cílem včasná diagnostika a návrat pacienta do běžného života.

Výskyt lepry v Rumunsku není důvodem k panice. Evropský hygienický standard, vysoká úroveň zdravotnictví a povaha samotné bakterie znemožňují, aby se z lepry stala nekontrolovaná epidemie. Pokud necestujete do rozvojových zemí na dlouhé měsíce a nežijete tam v úzkém kontaktu s místními v chudinských čtvrtích, riziko nákazy je pro vás prakticky nulové.

