Resort průmyslu sliboval vyplaveným živnostníkům 100 tisíc. Z pomoci couvá

Markéta Lankašová
  16:57
I rok po povodních se firmy na severu Moravy a ve Slezsku potýkají s následky velké vody ve svých provozech. Z pomoci, kterou nejmenším podnikatelům slibovalo ministerstvo průmyslu a obchodu, ale sešlo. Náhrada bude, slibuje pro iDNES.cz resort.
Poprvé se o podpoře živnostníků a nejmenších firem začalo mluvit letos v květnu. Takzvanou podporu de minimis, tedy malého rozsahu, přislíbil resort průmyslu a obchodu na jednání s asociací Obnova 2024+, která sdružuje desítky firem a obcí zasažených loňskými podzimními povodněmi.

V létě pak asociace s vládní Agenturou pro podnikání a inovace dohodla, že se firmám s maximálně deseti zaměstnanci bude vyplácet částka 100 tisíc korun. Celkem se takto mělo na pomoc vydat 100 milionů korun.

Povodňová pomoc nefungovala, stěžují si firmy. Na obnovu často zůstaly samy

Jenže z této dohody nakonec sešlo. Firmy se to dozvěděly těsně před prvním výročím povodní.

„Oznámili nám to na začátku září. Teď jsou všichni zděšení, že po měsících vyjednávání nepřijde nic. Oficiální vysvětlení bylo, že pokud by stát dal takovou částku jen úzké skupině zasažených a až rok po povodních, bylo by to vnímáno negativně, že stát reaguje pozdě. Ale to je nesmysl, živnostníci se sotva drží. Každá pomoc je tu potřeba,“ shrnuje Hana Hudáková, předsedkyně Okresní hospodářské komory Bruntál a členka asociace Obnova 2024+.

Pomoc přijde i pro další území, tvrdí resort

Resort průmyslu a obchodu ale slibuje, že pomoc přijde. „Místo zmíněného programu ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje jinou formu podpory, která bude určena nejen pro oblasti zasažené povodněmi, ale také pro území, která se dlouhodobě potýkají s různými ekonomickými či sociálními problémy,“ reagoval pro iDNES.cz David Hluštík z tiskového oddělení resortu průmyslu.

Sklady i výrobou se prohnala voda, v některých továrnách rozhodovaly centimetry

Na otázku proč z dohody sešlo ale resort nereagoval. A nepřidal ani další detaily připravované jiné formy podpory.

Jasněji by mohlo být v nejbližších týdnech. „Další pomoc je v řešení, dostali jsme takový malý domácí úkol, abychom si jinou formu pomoci navrhli. Návrh jsme v řádu dní odeslali, teď čekáme na to, jak se jednání vyvinou,“ podotýká René Sommer, předseda výkonného výboru Obnovy 2024+.

„Administrativou se neproboxujete“

Firmy sice mohou ještě do konce roku žádat o peníze v úvěru Povodňový restart 2024. Jenže ten je podle Sommera příliš náročný na administrativu.

„Živnostníci a nejmenší firmy se administrativou prostě neproboxují. I střední podniky mají problémy. Museli by si najmout poradce, za ty se ale také platí. A podnikatelé nejsou v situaci, kdy by si takové výdaje mohli po povodňových škodách dovolit,“ tvrdí Sommer.

Rok od povodní: rány se nehojí. Obnova obcí je pomalá, zoufají si lidé na Jesenicku

Úvěr Povodňový restart 2024 nabízí živnostníkům, malým a středním podnikům bezúročný investiční úvěr, který pomůže s obnovou podnikání po povodních. „Podpora je poskytována ve formě bezúročného investičního úvěru v kombinaci s dotační složkou (finančním příspěvkem). Finanční příspěvek ve výši až 25 procent (skutečně vyčerpané) jistiny úvěru se uplatní formou odpuštění splátek jistiny zvýhodněného úvěru,“ vysvětlil Hluštík.

OBRAZEM: Rok od povodní. Podívejte se, jak dnes vypadají nejvíce zasažená místa

Celkem je na tuto formu podpory vyčleněno 1,5 miliardy korun a žádosti mohou podnikatelé zasílat až do konce letošního roku. Zatím podle Hluštíka doputovalo k Národní rozvojové bance 98 žádostí na celkem 1,268 miliard korun.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Resort průmyslu sliboval vyplaveným živnostníkům 100 tisíc. Z pomoci couvá

