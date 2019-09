Vyloučené lokality? Jsme krátce před nepokoji, řekla poslancům Maláčová

„My jsme krátce před tím, než tam začnou občanské nepokoje. Ty věci před deseti lety v Ústeckém kraji, to nebyla anomálie. A nedej Bože, kdyby se zhoršila hospodářská situace. Troufám si říci, že to je časovaná bomba,“ prohlásila doslova Maláčová.

„Pokud ti lidé, kterých se to týká, nebudou chodit do práce, jejich děti nebudou chodit do školy a pokud nebudou platit hygienické standardy, které budou důsledně vymáhány, tak se situace nezlepší,“ nastínila poslancům svůj základní pohled na situaci ve vyloučených lokalitách.



„Pokud se ti lidé nedostanou z marasmu dluhů, tak není žádná šance se dostat do normálního života,“ prohlásila také ministryně a místopředsedkyně ČSSD. Za nezbytné považuje přijetí zákona o dostupném bydlení. „Pokud to nepřevezme ministerstvo pro místní rozvoj, přijdu s tím já,“ oznámila Maláčová.

Slučování dávek? Ministryně se rozhodla pro jiné řešení

Pokud jde o uvažované sloučení příspěvku a doplatku na bydlení, o čemž dříve ministerstvo práce a sociálních věcí hovořilo, ministryně poslance překvapila. „Rozhodla jsem se pro jiné řešení toho návrhu,“ oznámila. Všichni dotčení, se totiž podle ní neshodují - ministerstvo zaregistrovalo výhrady Svazu měst a obcí - a tak je sezve ke kulatému stolu.

A co nakonec ministerstvo navrhne, s tím by měla přijít pracovní skupina, kterou povede primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký. „Pokud půjde vše, jak má, tak bychom chtěli mít po listopadu legislativní návrh. Není to jenom o dávkách na bydlení,“ zdůraznila Maláčová.



Někteří poslanci sociálního výboru přijali její vystoupení s rozpaky. „Je pro mě tato otočka mírným překvapením. Já si myslím, že to nechcete, že tu změnu nechcete, nechcete na tom měnit nic,“ prohlásil poslanec za ANO Aleš Juchelka„Co se týče sloučení dávek, to byl směr paní ministryně, který razila v posledních měsících celkem přesvědčivě, vypadala v tom odhodlaně a najednou nám přišla říci, že to, co platilo ještě před pár týdny, tak si můžeme zařadit do kolonky nebude se řešit. Velmi to vzbuzovalo rozpaky,“ řekla iDNES.cz místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

„My dlouhodobě voláme po tom, aby byly ty dávky zastropované, aby nepřekračovaly místně obvyklé nájmy, protože tím vytvářejí nepřirozenou situaci na trhu s bydlením a dochází ke šponování nájmů, aby obchodníci s chudobou mohli zinkasovat od státu vysoké částky za naprosto neadekvátní nabídku bydlení,“ uvedla Pekarová Adamová.



„Soužití v Ústeckém kraji a vůbec to fungování je čím dál tím horší. A nejen v Ústeckém kraji, máme tu i část Libereckého kraje. Nestabilita v těchto regionech je velká a už ani občané nevěří, že by politici s tím něco dělali,“ řekla Hana Aulická Jírovcová.

Omezit doplatek na bydlení za opakované přestupky, řekl Bauer

„Musím souhlasit s paní kolegyní Aulickou, že ti lidé jsou zklamaní a jsou naštvaní,“ uvedl poslanec ODS Jan Bauer. Z vystoupení Maláčové, která odložila opatření, o němž dříve hovořila, si odnesl, že je třeba předkládat krátká, legislativní opatření. Připomněl svůj návrh, který leží už rok ve Sněmovně. „Pokud se někdo třikrát po sobě dopustí přestupkových věcí, tak aby úřady práce měly možnost omezit doplatek na bydlení,“ řekl Bauer.

Částečné pochopení pro rozhodnutí Maláčové přehodnotit slučování dávek na bydlení měla místopředsedkyně Pirátů Olga Richterová. „Věcně souhlasím s tím, že je dobré řešit, zda nesloučit dávky na bydlení. Akorát je to tak velká záležitost, jak změnit zaběhnutý způsob podpory lidí v bydlení, a to i spousty seniorů, spousty lidí se zdravotním postižením, že se domníváme, že ministerstvo, když bombasticky ohlašovalo, že představuje návrh řešení, že to nemá dost domyšlené,“ uvedla Richterová.