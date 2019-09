Maláčová odmítla růst věku odchodu do penze. Zatížil by fyzicky pracující

„Nám se sice zvyšuje délka dožití, nicméně se nám nezvyšuje délka života ve zdraví. Udržitelnost důchodového systému lze udělat i jinými změnami,“ prohlásila ministryně práce a sociálních věcí.

Důchodový systém v České republice je podle ní podfinancovaný, co se týká otázky příjmů důchodového systému. „Vydáváme do důchodového systému něco kolem 8 procent hrubého domácího produktu, průměr vyspělých zemí je 12 procent hrubého domácího produktu,“ řekla Maláčová.

Na vládu přinesla zprávu svého ministerstva práce a sociálních věcí, podle níž se penzijní systém beze změn propadne do deficitu.

Proti zvýšení věku pro odchod do důchodu se v neděli v Partii televize Prima vyslovil také premiér a předseda ANO Andrej Babiš.

Věk pro odchod do penze se v Česku postupně zvyšuje, a to každý rok u mužů o dva měsíce a u žen obvykle o čtyři měsíce. Po roce 2030 by se měla věková hranice u obou pohlaví srovnat na 65 letech a zmrazit. Zastropování prosadila v minulém volebním období vláda ČSSD, ANO a lidovců.