Klidně mi říkejte Venezuela, hlásí Maláčová. A v ODS podle ní „sněžilo“

„A já vám říkám, že až budeme zpátky v politice, až budeme zpátky v poslaneckých lavicích, tak se postaráme o to, aby se lidé ze své výplaty zase uživili, aby ekonomika šlapala a aby lidé neměli strach z budoucnosti. Klidně mi říkejte Venezuela,“ hlásí šéfka SOCDEM Maláčová ve svém videu, které zveřejnila na sociálních sítích.

Označení „Venezuela“ má být narážka na politiku bývalého venezuelského lídra Huga Cháveze. Na X ještě dokonce existuje parodický účet Jana Venezuela Maláčová. Poslední příspěvek je ale z prosince 2018.

Na vizionáře si před pár lety zahrál Jan Mládek, bývalý ministr průmyslu a obchodu za sociální demokracii ve vládě Bohuslava Sobotky. „Pokud ČSSD převezme Jana Venezuela, tak to je pro ČSSD definitivní Konečná,“ napsal v době, kdy Maláčová usilovala o pozici šéfky strany po rezignaci Jana Hamáčka, když strana vypadla ze Sněmovny. Předsedou se ale stal Michal Šmarda a Maláčová se na čas stáhla z politiky. Šla radit odborům.

Letos už Maláčová na sjezdu stranu, která pod Šmardovým vedením změnila název na SOCDEM, ovládla a v souladu s Mládkovou předpovědí usiluje o širokou levicovou předvolební koalici, kde by figurovala ona i šéfka komunistů Kateřina Konečná.

Slib platů jako v Německu přičítá „sněžení“

Ve svém novém týdeníku Jak si tady žijeme si také Maláčová utahuje ze slibu premiéra a předsedy ODS, že když šanci vládnout osm let, dočkají se občané platů jako v Německu. Fiala o tom mluvil 17. listopadu.

„Slíbil nám všem do 5 let platy a mzdy jako v Německu. K tomu se dá říct jediné. V ODS vždycky hodně sněžilo a vypadá to, že letos už začalo sněžit v listopadu,“ řekla doslova Maláčová. Slovo „sněžení“ se přitom používá přeneseně i ve zcela jiné souvislosti, která zpravidla zajímá i orgány činné v trestní řízení a specialisty na drogovou problematiku.

„Já jsem byla v týdnu v televizní debatě s třemi provládními ekonomy, kteří ale zároveň slib Petra Fialy o německých platech považují za nesmysl. Nicméně tito lidé považují za normální, že se lidé z výplaty neuživí. Nemají žádné argumenty. Jediné, čeho byli schopni, tak se mi posmívali za Venezuelu,“ řekla předsedkyně SOCDEM Jana Maláčová.