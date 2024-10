Lidem se daří hůř, to musí skončit, říká nová šéfka SOCDEM Maláčová

Jaký jsou vaše cíle po zvolení do čela SOCDEM?

Sociální demokracie poslala jasnou zprávu, že jsme protivládní strana a chceme, aby tahle vláda příští rok ve volbách skončila. Utrácí, nesmírně nás zadlužuje a lidem se daří hůř. To musí skončit. Zvyšují věk odchodu důchodu, osekávají důchody. Ve mzdách nás předhání úplně všechny ostatní země. Takhle to dál nejde. Druhá věc je, že se chceme příští rok vrátit do poslaneckých lavic.

Co pro to chcete udělat?

Budeme hlasití, razantní, máme velmi dobře připravený program a chceme spojit všechny levicové síly, vytvořit alianci proti ožebračování v téhle zemi.

Měli jste dost špatné výsledky ve volbách Evropského parlamentu a v krajských volbách.

To v tuhle chvíli není důležité. My jsme udělali za minulostí tlustou čáru.

Hodně se na sjezdu mluvilo o spolupráci s KSČM. Velmi vás za to kritizoval váš soupeř, také bývalý ministr Jiří Dienstbier.

Naši francouzští kolegové se dokázali domluvit, potlačili animozity a soustředili se na program, který jasně pomáhá zvyšovat životní úroveň. A my bychom chtěli tenhle model zopakovat. To je cílem v tuhle chvíli a pevně doufám, že se nám podaří.

Řekla, že sociální demokraté nebudou na kandidátkách komunistické strany a zároveň mluvíte o široké spolupráci levice. Je možné, že by základ společné kandidátky levice by byla kandidátka uskupení „STAČILO!“?

To v tuto chvíli skutečně předčasné. Vlastně v tom projevu jsem chtěla říct, že to nebude ani KSČM, ani STAČILO!

Takže jste mluvila o komunistech a nemluvila o STAČILO! Oni skryli svůj název pod STAČILO!, proto se nabízí otázka, jestli ta spojená kandidátka levice se také tak bude jmenovat?

To jsou předvolební technikálie. Věřte mi, že v momentě, kdy budeme mít jasno, pokud takovou alianci proti ožebračování lidí vyjednáme, včas všechno oznámíme. V tuto chvíli je důležité dát dohromady sociální demokracie.K

Když jste viděla Kulturní dům Střelnice poloprázdný, tak se to velmi změnilo od roku 2017? (Ještě v roce 2017 byla sociální demokracie nejsilnější stranou a měla premiéra Bohuslava Sobotku – pozn. autora)

No, já bych se ideálně chtěla vrátit do roku 2005. Myslím si, že ten nejlepší volební výsledek jsme měli v roce 2006. Teď spousta lidí chybělo, protože nás všechny zasáhla ta chřipková vlna. Mým cílem je – chci se do toho vrhnout úplně veškerými silami – abychom za rok byli v Poslanecké sněmovně, abychom mohli pracovat pro lidi. Budu jezdit do regionů. Chci mluvit s lidmi, debatovat, slyšet jejich názory, co by chtěli zlepšit.

Hrozí podle vás exodus ze sociální demokracie? Čekáte, že nějaká část členů sociální demokracie právě kvůli té široké levicové spolupráci – a řekněme, že do ní budou zapojeni i komunisté - mohla odejít ze SOCDEM?

Vnímám, že malujete čerta na zeď. My jsme v posledních letech přišli o tisíce členů. To je pravda. Na druhou stranu k demokracii patří i to, že když někdo vyhraje, tak ten, kdo prohraje, respektuje ten většinový názor. Já jsem vždycky se takhle chovala. Vždycky se budu snažit najít řešení, které bude uspokojivé pro většinu.

Jenom k tomu malování čerta na zeď. Mě jeden z lidí z předsjezdového vedení SOCDEM řekl, že asi třetina strany nesouzní s hledáním užší spolupráce s komunisty a že si počkají, jak budou vypadat předvolební kandidátky a nejpozději v té chvíli, když se ukáže, že ta spolupráce s komunisty je příliš úzká, tak odejdou ze strany.

Tak to budeme řešit v momentě, kdy to nastane. Jediné, na co myslí sociální demokracie a sociální demokracie, je to, jak porazíme příšernou vládu, která je nekompetentní, lže a nepracuje pro lidi.