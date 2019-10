KOMENTÁŘ: Velká bitva o dvouleté děti. Co do sporu vnese premiér?

Ministryně Jana Maláčová navrhuje přejmenovat dětské skupiny na jesle. Tato změna názvu dává smysl. Kromě rodičů, kteří dnes mají své ratolesti v dětské skupině, si totiž málokdo dokáže představit, o jaká zařízení jde a pro koho jsou určena. Co jsou jesle, ví skoro každý, protože až do oficiálního zrušení měly u nás dlouhou tradici. Jesle byly určeny pro děti do tří let, spadaly pod ministerstvo zdravotnictví a o děti v nich pečoval zdravotnický personál. I dnes sice některá zařízení používají v názvu slovo jesle, ale jejich zřizovatelem jsou soukromé firmy nebo obce.

Dětské skupiny, které je nahradily, spadají pod ministerstvo práce a sociálních věcí a jsou rovněž primárně určeny pro děti do tří let, i když je mohou navštěvovat i ty starší. O děti v nich pečují proškolené chůvy. Doposud byly dětské skupiny financovány především z evropských fondů, a ­to sumou v řádu miliard korun. Nyní se to má změnit, protože tok peněz z EU ustane. Podle chystané novely na ně půjdou peníze přímo ze státního rozpočtu, ovšem nemalou část nákladů budou nadále hradit přímo rodiče. Pro starší děti od tří let věku jsou určeny mateřské školy, což jsou vzdělávací zařízení, spadají pod ministerstvo školství a pracují v nich učitelky.

Kvůli poklesu počtu dětí museli zřizovatelé mateřinek řešit problém, zda sníží počet tříd a propustí část zaměstnanců, anebo volná místa obsadí mladšími dětmi. A ­protože se školka, kterou navštěvuje méně než 24 dětí na třídu, ocitne ve finančních problémech, musely ředitelky začít přijímat stále mladší a mladší děti. Výsledkem je, že dnes navštěvuje školky více než 45 tisíc dvouletých dětí.