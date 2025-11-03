Maláčová odchází z politiky. Ne se zklamáním, ale s vděčností, prohlásila

Předsedkyně Sociální demokracie (SOCDEM) Jana Maláčová končí v politice, jak oznámila na svém Instagramu. Podle svých slov se momentálně připravuje na sjezd SOCDEM, který se uskuteční 22. listopadu letošního roku. Na něm Maláčová předá pozici předsedkyně strany svému nástupci. SOCDEM už dříve oznámilo, že na sjezdu odstoupí celé užší vedení.
Předvolební debata hnutí Stačilo! v pivovaru Cobolis na Ládví. Na snímku Jana Maláčová (2. října 2025) | foto: Anna Kristová, MAFRA

„Připravuji sjezd Sociální demokracie, kde stranu předám svému nástupci. Z politiky odcházím. Ne se zklamáním, ale s vděčností,“ uvedla Maláčová na svém Instagramu. „Mám se hezky. Odpočívám, soustředím se na sebe a věnuju se rodině,“ píše dále.

Šípky mám spojené se svým dětstvím. Když jsem byla malá, sbírala jsem je pro dědečka ze Zlámance. Za každé půlkilo jsem dostala třicet haléřů.

A teď jsem je znovu objevila. Jsou krásné, plné vitamínu C a vůně dětství. Dělám z nich tradiční čaj i skvělou fermentovanou limonádu a možná i trochu klidu pro duši.

Děkuju všem za vaše zprávy a slova podpory . Mám se hezky. Odpočívám, soustředím se na sebe a věnuju se rodině ❤️. Připravuji sjezd Sociální demokracie, kde stranu předám svému nástupci. Z politiky odcházím. Ne se zklamáním, ale s vděčností.

Přeji vám všem krásnou listopadovou neděli.

2. listopadu 2025 v 16:46, příspěvek archivován: 3. listopadu 2025 v 9:03
Sjezd SOCDEM se uskuteční už 22. listopadu. Odstoupit na něm má z vedení strany celé užší předsednictvo, kam kromě Maláčové patří také například bývalý ministr zahraničí či kultury Lubomír Zaorálek.

Zaorálek s Maláčovou byli nejvýraznějšími tvářemi Sociální demokracie během letošních voleb do Poslanecké sněmovny. Do nich šla strana společně v uskupení Stačilo!. Ani tato spolupráce však nepomohla, aby se strany uskupení do Sněmovny dostaly. Sociální demokracie byla naposledy ve Sněmovně po volbách v roce 2017, tehdy ještě pod zkratkou ČSSD. Volebním lídrem byl tou dobou právě Zaorálek.

Maláčová i Zaorálek skončí v čele SOCDEM, svolávají sjezd

Spojení s KSČM v uskupení Stačilo! přitom kritizovala celá řada členů SOCDEM, což vyústilo k početným odchodům ze strany. Týkalo se to například Jiřího Dienstbiera nebo hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického.

Maláčová řekla předsednictvu SOCDEM, že na sjezdu nebude obhajovat post

Maláčová vstoupila do Sociální demokracie v roce 2008. O deset let později se stala ministryní práce a sociálních věcí ve vládě Andreje Babiše (ANO). O rok později byla na stranickém sjezdu zvolena první místopředsedkyní strany a v roce 2021 post obhájila.

Tentýž rok ale přišel první velký neúspěch, když se strana pod jejím vedením nedostala do Sněmovny. Na dalším sjezdu navíc byla ve volbě předsedy poražena Michalem Šmardou. Pár let následně nebyla politicky aktivní. Skrze sociální sítě ale často kritizovala vládu premiéra Petra Fialy. Návrat do politiky oznámila až v roce 2024. Nejprve se opět stala předsedkyní SOCDEM, později se spojila s KSČM do uskupení Stačilo!. Výsledkem byl již zmiňovaný neúspěch ve volbách.

