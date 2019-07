Babiš se vydá za Zemanem, aby zkusil ještě zastavit vládní roztržku

Pokud se sociální demokracii nepodaří dosáhnout toho, aby byl odvolán ministr kultury Antonín Staněk, nemá podle místopředsedkyně ČSSD a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové příliš smysl, aby strana v koaliční vládě s hnutím ANO setrvávala.



„Pokud nebude dodržena koaliční smlouva a bude jen cárem papíru, pak nemá cenu v té vládě zůstávat,“ řekla Maláčová v pondělí při příchodu na jednání vlády. Ta by podle ní měla řešit například rozpočet, ne se zabývat setrváním ministra, který nemá důvěru své strany.



Maláčová odsoudila také tweety, jimiž ministr Staněk útočí na své v tuto chvíli ještě stranické kolegy. Poslanec Petr Dolínek už proto řekl, že bude v úterý požadovat, aby se Staněk nemohl účastnit jednání poslaneckého klubu ČSSD.

Staněk se drží svého křesla ve vládě s podporou prezidenta Miloše Zemana, který ho odmítá odvolat, ač mu to Ústava jasně nařizuje. A premiér Andrej Babiš, který si to nechce se Zemanem rozházet, odmítá na prezidenta podat kompetenční žalobu. Vedení ČSSD proto na jednání předsednictva 15. července hlasovat o ukončení koalice s ANO a o odchodu z Babišovy vlády.



Ministr zemědělství Miroslav Toman odmítl novinářům říci, zda by odešel z vlády spolu s dalšími ministry za ČSSD. Šéf strany Jan Hamáček ale podle něj jeho názor dobře zná.

Vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček řek, že výměna ministra kultury není tak zásadní, aby kvůli tomu padala vláda. Vyhnul se jasné odpovědi na otázku, zda by pro něj bylo přijatelné setrvávat v jednobarevné menšinové vládě, kdyby ji tolerovali komunisté a SPD Tomia Okamury. Odpovědi na tuto otázku iDNES.cz se vyhnul i ministr dopravy za ANO Vladimír Kremlík



„To, že se hraje o jednoho člena vlády, tak si nemyslím, by mělo být důvodem pro to, aby vláda padala,“ uvedl Havlíček. Pokud by vláda měla padnout, tak kvůli rozpočtu nebo daním, ne kvůli osobě jednoho ministra.