Důchodová komise poprvé zasedala. Řešit chce, kde najít shodu v penzích

V dotaznících by tázaní měli odpovědět na to, jaká by podle nich měla být míra solidarity a zásluhovosti, podíl výdajů na HDP či poměr penze ke mzdě. Novinářům to po prvním jednání důchodové komise řekly její předsedkyně Danuše Nerudová a ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

„Zjistíme mantinely, ve kterých se pohybujeme. Budeme vědět, jakou míru konsensu v jednotlivých oblastech potřebujeme najít, aby návrh mohl být realizován, a to po dlouhou dobu.

Nemůžeme dělat opatření, která budou v platnosti dva tři roky,“ řekla šéfka komise, rektorka Mendelovy univerzity Nerudová. Podle ní by výsledkem dotazníků měla být „mapa priorit příjmové stránky“.

Opoziční politici a experti zadání ale kritizují. Podle nich by komise měla řešit hlavně kroky k udržitelnosti důchodové soustavy.



Podobnou mapu o představách politických stran o systému penzí sestavila už komise, v níž zasedá 44 politiků z parlamentních stran, zástupců zaměstnavatelů, odborů, úřadů, akademiků i neziskových organizací, na svém prvním jednání řešila hlavně organizační věci. Scházet se bude jednou měsíčně. předchozí Potůčkova komise v minulém volebním období za Sobotkovy vlády. Nerudová uvedla, že výsledky a zjištění její tým využije.

Maláčová předpokládá, že se každému tématu bude tým věnovat na dvou či třech zasedáních. K příjmům a udržitelnosti systému by se tak mohl dostat případně koncem tohoto roku. Do příštích parlamentních voleb tak budou členům zbývat necelé dva roky.

Na březnovém jednání se komise zaměří na nižší penze žen. Dostat by měla od ministerstva práce pět variant řešení.

Zvýšení penzí navrhne Maláčová znovu o devět stovek



Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhne podle Maláčové pro příští rok zvýšení starobních důchodů v průměru o 900 korun. Chystá také novelu, která by znovu zvýšila podíl pevné části penze. S návrhem na průměrné přidání o 900 korun přišel před pár týdny premiér Andrej Babiš a ČSSD záměr podporuje.

„Co se týká diskuse zásluhovost versus solidarita, tak je opravdu potřeba mít oba tyto principy v balanci, v harmonii. Zásluhovost je velmi důležitá, na druhou stranu musíme také pomáhat těm, kteří pracovali a mají nízké důchody,“ řekla Maláčová.

Důchody se skládají z pevné a procentní části. Pevný díl je pro všechny stejný a letos činí 3270 korun. V zásluhové procentní výměře se odráží výše výdělku a odpracované roky.