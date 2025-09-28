Maláčová se v debatě objevila bez paruky, poprvé od oznámení boje s rakovinou

„Už to bylo nesnesitelné. Byla jsem neustále kritizovaná kvůli účesu, který jsem měla. Ač jsem do toho investovala spoustu peněz, tak moje vlasy – vlastně i před tím moje vlastní vlasy – byly vždycky problém,“ uvedla předsedkyně SOCDEM v červnu v rozhovoru pro iDNES.cz.
„Myslela jsem si, že to nebudu komentovat, nějak to zvládnu a nikdy se k tomu nebudu vracet. Ale pak přišla tato situace a rozhodnutí padlo rychle – a pak přišla úleva,“ dodala. Nyní tedy změnila přístup.
Se zkušeností s rakovinou žije podle statistik zhruba každý třináctý Čech, v roce 2023 jich bylo téměř 800 tisíc. Maláčová není prvním politikem, který v nedávné době přišel se zprávou o léčbě s onkologickým onemocněním.
Na konci minulého roku oznámil ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09), že musel prodělat operaci, při které mu byl odstraněn nádor prostaty. Nález objevil při preventivním screeningovém vyšetření.
|
Maláčová oznámila, že má rakovinu. Nejsem zvyklá se vzdávat, vzkázala
Maláčová je v nadcházejících volbach do Poslanecké sněmovny lídryní hnutí Stačilo! v Praze. Její strana se na spolupráci s KSČM, Českou stranou národně sociální a stranou Spojení demokraté – Sdružení nezávislých domluvila v červenci.
V předvolebních průzkumech se Stačilo! drží mírně nad hranicí pro vstup do Poslanecké sněmovny, v nejnovějším modelu společnosti STEM hnutí získalo 5,5 % hlasů, což by jim zajistilo 8 mandátů a komunistické KSČM návrat do sněmovny.