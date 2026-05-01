Uřízlý kmen, ukradený věnec a six seven. Zničené májky někde hlásili i na policii

Autor:
  12:11
Několik českých obcí se na prvního máje potýkalo s mnohdy svérázným dodržováním tradic. Neznámí vandalové na Zlínsku, Královéhradecku či Plzeňsku pokáceli a zničili májky. Podle lidové zvyklosti se kmeny s věnci mají v noci z 30. dubna na prvního května bedlivě střežit před sousedy. Poražení májky představovalo potupu.
V České Metuji v Královéhradeckém kraji přidali pachatelé k pokácené májce virální vzkaz six seven. (1. května 2026) | foto: Obec Česká Metuje

10 fotografií

Holýšov na Plzeňsku přišel o svou májku v pátek ráno. Neznámí výtržníci celý kmen pokáceli a odvezli, město čin nahlásilo jako přestupek. Podobné překvapení čekalo i na obyvatele České Metuje v Královéhradeckém kraji.

Pachatelé odnesli i věnec a nechali městu vzkaz v podobě virálního trendu generace alfa six seven. „Takže pro vzdělání ‚pokořitelů‘: májka se skutečně pokácí a jako trumf se odnáší věnec nebo vršek májky a za vrácení se požaduje ‚výkupné‘,“ uvedlo město na svých stránkách.

Podobně dopadla i májka ve zlínských Litenčicích, kterou vandalové pokáceli, věnec májce zůstal.

První písemná zmínka o stavění májek v českých zemích se objevila v roce 1422. Podle tradice májka vztyčená 30. dubna symbolizovala oslavu příchodu jara, mládí a síly. Kmen představuje mladého muže a věnec na vrcholu svobodnou dívku.

Májku známe z každé vesnice. Pohanskou tradici přitom chtěla církev zakázat

První noc se májka bedlivě hlídá před nájezdníky z okolních vesnic. Poražení kmene a odcizení věnce představovalo potupu. V některých oblastech se dodržuje dodnes. Například v roce 2019 podříznutá májka na Klatovsku způsobila škody za 30 000 korun.

Vstoupit do diskuse (12 příspěvků)

Na pohlaví mě testovali, říká Fibingerová. Promluvila o genderu i dopingu

Nejčtenější

Děsivá fotka sloní nohy v Černobylu. Sověti do smrtící hmoty stříleli kalašnikovem

Artur Kornějev u Sloní nohy v Černobylu. Unikátní snímky z následků havárie a...

Muž v bílém ochranném obleku, změť světelných čar a podivný houbovitý útvar rašící ze země. Snímek pořízený v útrobách černobylské elektrárny zůstává znepokojivým mementem největší jaderné havárie v...

Černou stavbu na Znojemsku zboural bagr, majitel zkroušeně sledoval mizející domov

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu,...

Rodinný dům v Dobšicích na Znojemsku, který úřady označily jako černou stavbu a nařídily jeho demolici, majitel František Sklenář nakonec neuchránil. V úterý kolem páté hodiny ráno na místo přijel...

Patnáct let svoji. Princ William a princezna Kate slaví křišťálovou svatbu

„Slavíme 15 let manželství,“ stojí u fotky celé rodiny, kterou William a Kate...

Před 15 lety si britský princ William vzal ve Westminsterském opatství v Londýně Kate Middletonovou. Manželé tak 29. dubna slaví výročí sňatku, které se označuje jako křišťálová nebo skleněná svatba....

Lukašenko má novou milenku. Vyhlédl si ji na soutěžích krásy, dělí je padesát let

Běloruská modelka a údajná milenka tamního prezidenta Alexandra Lukašenka Alija...

Běloruský diktátor Alexandr Lukašenko si našel novou přítelkyni. Dvaadvacetiletá modelka Alija Korotká prošla několika soutěžemi včetně Miss Minsk, Miss Bělorusko i ruské Miss BRICS a nyní se často...

Na oslavu 95 let Bohdalové dorazil Depardieu. Popřáli jí Šíp, Donutil i Polívka

Jiřina Bohdalová zahájila svou oslavu v Divadle Hybernia. (26. dubna 2026)

I když Jiřina Bohdalová oslaví narozeniny až 3. května, jediná veřejná oslava se konala v neděli v divadle Hybernia. V rámci narozeninového vysílání pořadu Tobogan Českého rozhlasu jí kromě...

ONLINE: Komunisty i Paroubka vítala Internacionála. Prahou jdou anarchisté

Přímý přenos
Centrem Prahy prochází pochod proti fašismu v Parlamentu i v ulicích. (1....

V Praze a dalších městech pokračují oslavy Svátku práce a 1. máje. V Praze studenti vyrazili do průvodu s alegorickými vozy. Na Střeleckém ostrově si slovo vzala KSČM, kde na úvod zazněla...

1. května 2026  8:28,  aktualizováno  12:31

Režisér snímku Pan Nikdo přišel o sošku Oscara. V USA ji nesměl vzít do letadla

Pavel Talankin s Oscarem za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi (15....

Ruský režisér Pavel Talankin přišel o Oscara za česko-dánský dokument Pan Nikdo proti Putinovi. Ostraha na letišti JFK mu sošku zakázala vzít na palubu, a musel ji proto nechat odbavit mimo kabinu....

1. května 2026  10:24,  aktualizováno  12:27

To má být vzor pro děti? Spolupráce Haalanda s pivovarem budí v Norsku emoce

Erling Haaland z Manchesteru City přichází na stadion před ligovým zápasem s...

Spolupráce fotbalové hvězdy Erlinga Haalanda s přední americkou pivní značkou Budweiser vyvolala bouřlivou reakci v jeho rodném Norsku. Podle odpůrců reklamy je nemyslitelné, aby sportovec, jehož...

1. května 2026

Špidla s Dienstbierem zakládají Novou sociální demokracii, začal sběr podpisů

Na pražském Střeleckém ostrově, kde tradičně probíhají 1. května akce ke Svátku...

Na pražském Střeleckém ostrově, kde tradičně probíhají 1. května akce ke Svátku práce, začal v pátek sběr podpisů nutných pro zaregistrování Nové sociální demokracie. V přípravném výboru strany jsou...

1. května 2026  5:01,  aktualizováno 

„Španělsko je příšerné a Itálie nepomáhá.“ Trump pohrozil, odkud stáhne vojáky

Doplňování paliva na americké letecké základně v německém Ramsteinu

Donald Trump vážně zvažuje stažení amerických vojáků z Itálie a Španělska. V noci o tom informovala agentura Reuters. Už dříve americký prezident hovořil o snížení počtu amerických vojáků v Německu.

1. května 2026  11:59

Jsem důchodce, vržou mi klouby! hlásí stoletý Hurvínek. K výročí dostal kabaret

Století Divadla Spejbla a Hurvínka

Legendární postavička Hurvínka, jehož po generace milují malí i velcí diváci, oslaví 2. května neuvěřitelné sté narozeniny. Jako dárek mu tvůrci dejvického Divadla Spejbla a Hurvínka přichystali...

1. května 2026  11:50

Moravec stále odmítá šest měsíčních platů z České televize. Ať je utratí jinde, řekl

Moderátor Václav Moravec na karlovarském filmovém festivalu. (6. července 2025)

Bývalý moderátor České televize (ČT) Václav Moravec v pátek na sociální síti Instagram opět zopakoval, že peníze z konkurenční doložky nepřijme. „Ať je ČT utratí za rozvoj veřejné služby,” doplnil...

1. května 2026  11:09

Je to ryzí muzikál, říká režisér divadelního představení S tebou mě baví svět

Slovácké divadlo chystá událost sezony. Uvádí adaptaci známé filmové komedie S...

Nápad na divadelní ztvárnění filmu S tebou mě baví svět nosil v hlavě delší dobu. Režisér Radek Balaš se s ním nyní vrací do Slováckého divadla, kde bude mít hra v sobotu večer světovou premiéru. V...

1. května 2026  9:52

Vypadá jako severokorejský vůdce. Trumpova zlatá socha vzbuzuje údiv

Pozlacená socha amerického prezidenta Donalda Trumpa vysoká 4,5 metru, které se...

Přes čtyři metry vysokou pozlacenou sochu amerického prezidenta Donalda Trumpa, která byla vztyčena na Floridě, začali lidé na internetu přirovnávat k soše severokorejského vůdce Kim Ir-Sena v...

1. května 2026  9:35

To není rekonstrukce, ale novostavba! Lidé kritizují opravu silnice v srdci Šumavy

Úsek silnice II/141 z Blažejovic do Volar na snímku z Google Street View.

Šumavské spolky a obyvatelé kritizují plánovanou rekonstrukci silnice II/141 z Blažejovic do Volar. Podle nich nejde o opravu, ale o novou výstavbu, protože více než polovina vede mimo původní trasu...

1. května 2026  9:29

OBRAZEM: Kult, kultík a kultíček. Jak pražský Majáles 1956 testoval svobodu?

Majálesový průvod prošel Prahou i v roce 1956, tedy před sedmdesáti lety.

Po letech tuhého stalinismu přineslo jaro 1956 nečekaný závan svobody. Odhalení Stalinových zločinů v Moskvě uvolnilo ledy i v pražských ulicích. Tradiční studentský Majáles se tak proměnil v...

1. května 2026  9:27

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.