Uřízlý kmen, ukradený věnec a six seven. Zničené májky někde hlásili i na policii

Holýšov na Plzeňsku přišel o svou májku v pátek ráno. Neznámí výtržníci celý kmen pokáceli a odvezli, město čin nahlásilo jako přestupek. Podobné překvapení čekalo i na obyvatele České Metuje v Královéhradeckém kraji.
Pachatelé odnesli i věnec a nechali městu vzkaz v podobě virálního trendu generace alfa six seven. „Takže pro vzdělání ‚pokořitelů‘: májka se skutečně pokácí a jako trumf se odnáší věnec nebo vršek májky a za vrácení se požaduje ‚výkupné‘,“ uvedlo město na svých stránkách.
Podobně dopadla i májka ve zlínských Litenčicích, kterou vandalové pokáceli, věnec májce zůstal.
První písemná zmínka o stavění májek v českých zemích se objevila v roce 1422. Podle tradice májka vztyčená 30. dubna symbolizovala oslavu příchodu jara, mládí a síly. Kmen představuje mladého muže a věnec na vrcholu svobodnou dívku.
První noc se májka bedlivě hlídá před nájezdníky z okolních vesnic. Poražení kmene a odcizení věnce představovalo potupu. V některých oblastech se dodržuje dodnes. Například v roce 2019 podříznutá májka na Klatovsku způsobila škody za 30 000 korun.