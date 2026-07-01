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Nová povinnost pro majitele. Startuje registrace psů do centrální evidence

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  10:17
Ilustrační snímek

Ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

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Majitelé psů musí od středy začít registrovat svého psa do centrální evidence. Nemusí ho zapsat ihned, zvíře stačí zaevidovat při běžné návštěvě veterinárních lékařů, nejpozději při nejbližší vakcinaci proti vzteklině.

Za registraci se bude platit poplatek, jehož výši si určí každé veterinární pracoviště. Lidé, kteří odchovávají štěňata, je musí označit čipem a zapsat do evidence psů ještě před předáním novému chovateli.

Cílem evidence je mimo jiné omezit nelegální obchod se zájmovými zvířaty či efektivněji řešit situace spojené se ztracenými nebo nalezenými psy. Přístup do evidence budou mít vedle veterinářů také obce, veřejná správa a policisté.

Spouští se centrální evidence psů. Chovatelé si připlatí, hrozí jim vysoké pokuty

V systému se budou evidovat základní informace, jako je plemeno, pohlaví či kastrace, údaje o očkování psů proti vzteklině, včetně informací o chovatelích psů a kontaktních informací pro případ ztráty zvířete. V systému budou také údaje o čipu psa nebo petpasu.

Registraci v evidenci bude kontrolovat Státní veterinární správa. Pokud chovatel psa nezajistí registraci, bude mu hrozit pokuta až 50 tisíc korun v případě fyzických osob a až 300 tisíc korun u právnických nebo podnikajících fyzických osob.

Na provoz a správu evidence počítá ministerstvo zemědělství s náklady kolem tří milionů korun ročně. Za správu systému zodpovídá Komora veterinárních lékařů.

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