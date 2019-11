Starostové a radní záměrně nepřiznávají majetek. Dostali již 20 tisíc pokut

Někdo opomněl. Někdo vědomě „protestoval“. Každopádně každého postihla pokuta nebo aspoň napomenutí. Člověk musí přiznat vedlejší příjmy, podíly ve firmách, větší nákupy, jako je pořízení auta, i dluhy.

Ve čtvrtek začíná sněm Sdružení místních samospráv, na kterém se pokusí starostové vyjednat se zástupkyní ministerstva spravedlnosti zrušení těchto přiznání, která odrazují lidi od vstupu do politiky. „Máme 1 600 obcí, kde byla loni odevzdána jen jedna kandidátka. Jinými slovy, volby tam vůbec nebyly. Klesá zájem o politiku,“ říká Stanislav Polčák (STAN), předseda sdružení místních správ a jinak také advokát.

Zastupuje tři sta politiků, kteří přiznání neodevzdali. Podle mluvčího STAN Tomáše Pergla odmítlo loni obhajovat funkci kvůli majetkovým přiznáním asi 15 až 20 procent starostů. Celý zákon Polčák napadl u Ústavního soudu, který by měl rozhodnout každým týdnem.

Přiznávalo se i před rokem 2017. Zájemce musel jít na úřad a legitimovat se. Poslední dva roky vše visí na internetu. Najde se tam třeba snadno to, že si starosta Velvar Radim Wolák přivydělal jako pedagog na Univerzitě Karlově 185 tisíc korun. Wolák sám řekl, že přiznání odevzdal, i když se mu praxe nelíbí.

Jedním ze starostů, kteří povinnost úmyslně neplní, je Tomáš Šulák z Veselíčka. „Důvod, proč jsem nepodal? Čekal jsem, že Ústavní soud rozhodne. A také jsem měl hodně práce. Navíc to, co mám, je na katastru nemovitostí, odevzdávám daňové přiznání,“ říká Šulák.

Zákon o střetu zájmů vylobbovala v roce 2016 ve Sněmovně organizace Rekonstrukce státu jako prostředek boje proti korupci. „Já si myslím, že ten zákon se v minulém roce novelizoval právě proto, aby bral ohled na komunální politiky. Část těch údajů, co oni do registru zanášejí, není veřejně přístupná,“ brání přiznání Tereza Krištofová z Rekonstrukce státu.

Někteří rebelové mezi starosty mají pocit, že stačí daňové přiznání a katastr, a nechtějí ještě posílat speciální majetkový formulář. Jiní byli prostě jenom roztržití. Správních řízení za nepřiznaný majetek je v součtu dvacet tisíc. Skrývají se za nimi rozmanité příběhy.



„Zrovna mi přišlo odsouzení za spáchání zločinu s pokutou 1 000 korun,“ sdělil včera s nadsázkou starosta obce Veselíčko Tomáš Šulák, který majetkové přiznání neodevzdal z důvodu zaneprázdněnosti. To místostarosta Karlštejna Petr Weber mluvil včera o poznání veseleji. „Své opomenutí jsem napravil, hned co jsem se vrátil z dovolené. Myslím si, že za krátké zpoždění a opomenutí napoprvé by mělo hrozit spíš napomenutí nebo pokuta v adekvátní nižší výši,“ věří Weber.

Majetková inkvizice

Řada politiků má ovšem s majetkovým striptýzem problém, jak už dříve řekl MF DNES třeba místostarosta Černošic Petr Wolf.

Podle něj má totiž stát veškeré potřebné údaje dávno shromážděné v evidencích katastrálního úřadu, finančního úřadu, registru vozidel a podobně. „Nesouhlasím s jejich veřejným vyvěšením na internet a možností anonymního prohlížení, podpořenou bonztlačítkem k podání podnětu,“ vysvětlil to Wolf.

Naposledy se přiznávalo na konci června za rok 2018. Podle ministerstva spravedlnosti kontrola plnění oznamovací povinnosti v této „poslední várce“ stále trvá.

„Nicméně v tuto chvíli bylo postoupeno 1 980 veřejných funkcionářů příslušným správním orgánům. Z toho byli čtyři senátoři, tři poslanci a 1 418 komunálních politiků, jako například starostů, místostarostů, členů rad nebo zastupitelstev obcí,“ vyjmenoval Vladimír Řepka, mluvčí ministerstva. Celkový počet postoupených veřejných funkcionářů se podle odhadu bude na konci blížit až číslu pět tisíc, upozorňuje Řepka.

Za nedodané, pozdě dodané, chybné nebo nepravdivé oznámení hrozí veřejným funkcionářům až padesátitisícová pokuta. Tu však loni nikdo nedostal. „Dáváme jako pokutu běžnou sazbu tisíc korun, ale protože je tam ještě tisícovka za náklady řízení, člověk za přestupek platí celkem dva tisíce korun,“ řekl MF DNES Radovan Belan z přestupkového oddělení Městského úřadu Jablunkov.

Majetkové přiznání jednou do roka se může jevit jako „maličkost“, ale pro některé to může být důvod, proč opustit politiku.

Problémy s novými adepty mají třeba Starostové, lidovci, ale přiznává je i hnutí ANO. „Podrobnější statistiku si nevedeme, ale samozřejmě se takové případy vyskytují. Občas se vysvětluje jen velmi složitě, proč by se měl úspěšný člověk při vstupu do komunální politiky před celou obcí svléknout donaha,“ řekl hlavní manažer ANO Jan Richter.

Politici v oznámení musejí přiznávat například vedlejší činnost, výdělky, nemovitosti, cenné papíry, ale i hypotéky a dluhy.