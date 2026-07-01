Šťastný od Medical Investments kromě 9 625 000 korun inkasoval také dalších 93 tisíc korun na základě dohody o provedení práce.
V říjnu politik za Motoristy společnost opustil kvůli zákonu o střetu zájmů, místo něj do vedení nastoupili jeho dva synové Zoran a Boris, a manželka Barbora Šťastná, která pracuje i jako mluvčí ministra kultury Oty Klempíře. Šťastný ve společnosti zůstává jako jediný akcionář, kde je od ledna roku 2019.
Bednárik si pořídil luxusní hodinky za 727 590 korun či několik zbraní s příslušenstvím za 1 212 650 korun.