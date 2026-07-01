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Šťastný získal miliony od firmy své ženy. Politici přiznali dluhy i nákupy zbraní

Matěj Svěrák
Kateřina Vaníčková
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  12:12

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Boris Šťastný, ministr pro sport, prevenci a zdraví. | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Ministr pro sport, zdraví a prevenci Boris Šťastný získal přes devět milionů korun od společnosti Medical Investments, kam spadá jeho rozsáhlý zdravotnický byznys. Firmu vede jeho žena a synové. Šťastný příjem uvedl v majetkovém přiznání, které politici musí každoročně odevzdat do konce června. Další členové vlády přiznali i závazky, jako jsou hypotéky či nákup luxusních hodinek a zbraní.

Šťastný od Medical Investments kromě 9 625 000 korun inkasoval také dalších 93 tisíc korun na základě dohody o provedení práce.

V říjnu politik za Motoristy společnost opustil kvůli zákonu o střetu zájmů, místo něj do vedení nastoupili jeho dva synové Zoran a Boris, a manželka Barbora Šťastná, která pracuje i jako mluvčí ministra kultury Oty Klempíře. Šťastný ve společnosti zůstává jako jediný akcionář, kde je od ledna roku 2019.

Bednárik si pořídil luxusní hodinky za 727 590 korun či několik zbraní s příslušenstvím za 1 212 650 korun.

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