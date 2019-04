Majerovou, která podpořila Klause, odvolali poslanci z výborů Sněmovny

9:24 , aktualizováno 9:24

Poslankyni Zuzanu Majerovou Zahradníkovou, která opustila klub ODS poté, co se postavila za Václava Klause mladšího, odvolali v pátek poslanci ze školského a ze zahraničního výboru. Do školského výboru za ni klub ODS nominoval Bohuslava Svobodu a do zahraničního Marka Bendu.