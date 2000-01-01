Po letech tuhého stalinismu přineslo jaro 1956 nečekaný závan svobody. Odhalení Stalinových zločinů v Moskvě uvolnilo ledy i v pražských ulicích. Tradiční studentský Majáles se tak proměnil v odvážnou přehlídku politické satiry, kde se strach poprvé mísil s osvobozujícím smíchem a ironií. Nechyběly masky či vtipné transparenty, které redakci iDNES.cz poskytla Paměť národa.
Autor: Paměť národa, z archivu Antonína Rejlka
Klíčovým zlomem byl tajný projev Nikity Chruščova, který otřásl základy východního bloku. Studenti okamžitě vycítili, že doba se mění a že dříve nebezpečná témata lze nyní vynést na světlo.
Namísto povinného oslavování režimu se v průvodu objevovaly narážky na režim, cenzuru a akademickou nesvobodu.
Pro přihlížející na chodnících šlo o šokující zážitek. Vidět, jak si někdo veřejně utahuje z dříve nedotknutelných dogmat, znamenalo pro mnohé první skutečné projevení svobodného názoru na veřejnosti. Ulice zaplnily masky a transparenty, které se už nebály ironie.
„Náš spolužák basketbalista šel s velikým nápisem ,kult’, pak šel menší ,kultík’, a ,kultíček’, to byl nedomrlý studentík,“ vzpomínal pro Paměť národa tehdejší student Zdeněk Pavelka.
Po únoru 1948 byly Majálesy buď zakázány, nebo změněny v křečovité svazácké akce. Rok 1956 představoval moment, kdy se organizace nakrátko a živelně vrátila opět přímo do rukou studentů.
I když byla atmosféra uvolněná, dav neušel pozornosti státní moci. Představitelé KSČ podle dobových pramenů dokonce hrozili rektorům v Bratislavě a Praze uzavřením univerzit.
Euforie netrvala dlouho a režim brzy odpověděl tresty a řadou zatčení. Majáles 1956 však zůstal v paměti jako důkaz, že ani nejpřísnější diktatura nedokáže zcela umlčet touhu po svobodě a vtipu, zvláště pak v akademické obci.
