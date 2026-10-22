Malování na obličej, koncert i zdobení dýní. Majaland oslaví Halloween ve velkém

Po celou dobu konání halloweenského týdne budou pro děti k dispozici tvořivé dílny, a to mezi jedenáctou a devatenáctou hodinou. Od středy 28. října, konkrétně od jedné odpoledne, jim bude k dispozici i stánek s malováním na tvář.
Ve čtvrtek 29. října si budou děti mezi jednou odpoledne až sedmou večer zdobit či malovat dýně. Na samotný Halloween, 31. října, organizátoři pro každého připraví speciální Kouzelný elixír. Celou událost uzavře Bára Landrová svým koncertem v neděli 1. listopadu. V pondělí a úterý, 26. a 27. října, se dá u kasy pořídit zvýhodněná vstupenka v rámci Happy Hours.