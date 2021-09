Se smrtí se počítá, vyzráli jsme jako lidi i jako armáda, říká veterán

Vzpomínal jste během slavnostního ukončení na něco z misí v Afghánistánu?

Vybavilo se mi, kolik kamarádů jsem tam potkal. Ať už to jsou podřízení, nadřízení, kolegové... Vznikla velice pevná přátelství, která mnohdy potom ani spousta lidí doma není schopna pochopit. Dnes jsem jich spoustu potkal. Získáte kamarády na celý život, na to rád vzpomínám.



Máte nějaké konkrétní příběhy, které můžete sdílet, abyste běžnému člověku přiblížil život na misi?

Těžko si asi teď vzpomenu na nějakou historku, která by vám dobře popsala přátelství, která tam vznikají, ale se všemi se potkáváme dál i tady. Třeba jenom jako přátelé, ale často se setkáváme ve služebním styku.

Jak se lišil odlet na vaší poslední misi v kontextu toho, že tam zemřeli tři čeští vojáci?

Nelišil se. Každý voják počítá s touto eventualitou a přípravou do mise se neustále připravujete na to, že se takové věci mohou stát. Berete to jako něco, co vás může upozornit na to, že jsou tady rizika. Musíme se starat o bezpečnost svých kamarádů, ale stát se to může a nic s tím neuděláme, protože proti nám stojí nepřítel.

Byl jste na třech misích, jak se v průběhu té doby vyvíjela činnost armády?

Pokaždé jsem byl v jiné provincii. Lógar, Vardak, Parván a pokaždé jsem plnil jinou funkci. Jednou jsem doprovázel civilní experty na projekty, jednou jsem mentoroval afghánského velitele roty a jednou jsem se staral o strážní rotu, která měla celkově zajišťovat bezpečnost v okolí letecké základny. Každá provincie vypadá jinak. Je to vždy dané specifikem, jaká národnost tam zrovna žije. Je to dané i tím, jak urbanizované to prostředí je, a tak dál. Takže dál to nejsem schopný porovnat.

Co se za tu dobu, kdy jste v Afghánistánu byl, změnilo?

Můj úkol byl pokaždé jiný, nemůžu to posoudit. Jediná věc, která se samozřejmě měnila a byla vidět, jsou technologie, které jsme používali. Neustále se posouvaly dopředu.

Dá se říct, které vaše nasazení bylo nejrizikovější?

Z těch tří nasazení asi ve 4. OMLT týmu ve Vardaku (OMLT - operační mentorský a styčný tým, pozn. red.).

Jaká byla spolupráce s afghánskými vojáky?

Můžu říct, jaká byla spolupráce s mojí rotou. 4. rota měla 110 vojáků, měla velice názorově vyspělého velitele, i odborně zdatného. Pořád se chtěl zlepšovat, učit se nové myšlenky a postupy, což se nám dařilo. Spolupráce s nimi byla dobrá a byla tam vybudovaná poměrně pevná důvěra.

A co jste je učili?

Hlavním úkolem bylo zaprvé ty vojáky mentorovat. To znamená radit jim, jak správně vykonávat činnost. Zadruhé je vzdělat, takže když se neplnil úkol, tak se vzdělávali. Potom to bylo poskytování podpory letectvu a dělostřelectvu, které se provádělo skrz nás.

Generál Opata hovořil o tom, že díky Afghánistánu armáda dozrála. Vnímáte to taky tak?

Armáda nabyla obrovské množství zkušeností a vidím to i na nás. Určitě spousta lidí vyzrála, ale vyzrála i jako celek. To znamená, že když přicházejí noví vojáci a vychovávají je lidi, co zažili misi, tak určitě je jejich příprava zase pokročilejší a lepší.

Co znamená pro českého vojáka zažít misi v Afghánistánu?

Myslíte profesně, nebo osobně?

Oboje.

Osobně vás to neskutečně posune, protože tak, jak říkal ve svém projevu i náčelník generálního štábu, každý voják si uvědomil, jak strašně vděční musíme být za to, v jak bezpečné zemi žijeme. Samozřejmě vás to názorově změní a spousta těch vojáků zraje rychleji, když za sebou mají zahraniční operace než by třeba byli v tom věku, kdyby zůstali tady doma. Profesně vás to samozřejmě posouvá taky, protože děláte obrovské množství činností, které souvisí s vaší profesí, snažíte se je dělat dobře.

Není jisté, že se česká armáda do Afghánistánu ještě někdy vrátí, ale pokud by tomu skutečně tak bylo, chtěl byste se zúčastnit další mise?Když dostanu úkol od svých nadřízených, tak tam pojedu a připravím, co bude potřeba.