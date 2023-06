Kdo mohl, už z Ukrajiny uprchl. Teď hrozí problémy s bydlením, říká expertka

Když porovnáte migrační krizi v roce 2016 s tou současnou, jaké vidíte rozdíly?

Pro Česko je to nyní jiné, protože v letech 2015 až 2017 víceméně nikdo nepřišel. Ano, byli tady syrští nebo afghánští uprchlíci, ale ti tranzitovali. Takže jsme tu měli desítky lidí zajištěných v detencích, ale po propuštění šli do Německa. Tudíž to byla spíše mediálně-politická a populistická záležitost, která přetrvala vlastně až do roku 2022.

A nyní?

Ukrajinská krize se liší ve smyslu počtu lidí, kteří do České republiky přišli. To vyžadovalo významnou reakci jak společnosti, tak politiků. A rétorika byla z mého pohledu úplně jiná a velmi pozitivní. Politici řekli vlastně to, co už vyslovila Angela Merkelová v roce 2016: „Ano, potřebujete ochranu a my vám dokážeme pomoct.“ To je úplně jiné rámování celé situace. A také společnost se k tomu postavila pozitivně.