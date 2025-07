Prodal jsem svůj podíl ve Forbesu. Odstoupil z představenstva a uzavřel jednu krásnou kapitolu. Vypadalo to, že bychom mohli vymyslet další projekty, ale vesmír má jiné plány. Děkuju svým společníkům Peter Barecz & Erik Conrad za čtrnáct skvělejch let, profesně i lidsky. Přeju Forbes Česko, všem svým kolegům, aby se jim dařilo skvěle a dál šířili pozitivní energii a i jim děkuju za vynikající roky. Forbes zůstane v mém srdci napořád, přeju mu to nejlepší, ať už v jeho čele bude stát kdokoliv. Život je bohatý a tenhle claim, který jsem před lety pro Forbes vymyslel, si vezmu dál na svoje další životní camino. Mějte se dobře - a hlavně - něco pro to dělejte. :0)