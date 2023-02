Průlom sedmnáct let od vraždy. Kmotra Mrázka zastřelil vrah ze Slovenska

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Mrzlo. Ze dveří zámečku na pražské Lhotce vyšel kmotr podsvětí František Mrázek. Nájemný vrah ležící sto metrů daleko u křoví na studené zemi zmáčkl spoušť. Jednou střelou přesně do srdce jej pár vteřin předtím, než by nasedl do svého opancéřovaného mercedesu, zabil. Po sedmnácti letech jsou nyní policisté přesvědčení, že vědí, kdo krále podsvětí Mrázka zavraždil. A kdo si jeho smrt objednal. Je to jejich poslední šance dotáhnout případ do konce. Za tři roky bude vražda promlčena.