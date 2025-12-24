Madlenka má šanci na lepší život. Spustila lavinu dárců kostní dřeně

Strach o život, bezmoc, únava, ale i naděje a slzy štěstí. Rodiny vážně nemocných dětí prožily období plné bouřlivých emocí. Díky solidaritě a štědrosti Čechů se alespoň některé dočkaly zázraku. Beznaděj vystřídala radost z nejcennějšího daru, který jim přinesl nové možnosti a hlavně šanci na lepší život. iDNES.cz přináší příběhy dětí, jejichž těžký osud dojal tisíce lidí a přiměl je pomoci.
Fakultní nemocnice Motol a Český registr dárců krvetvorných buněk IKEM oznámily výrazné zlepšení zdravotního stavu dvouleté Madlenky, které nastalo po zahájení terapie. (30. července 2025)

Dvouletá Madlenka čeká na dárce kostní dřeně.
Dvouletá Madlenka se už těší na Vánoce. Ještě v březnu se ale rodina bála nejhoršího. Dívka ležela ve vážném stavu ve Fakultní nemocnici v Motole a její blízcí se urputně snažili najít pro ni dárce kostní dřeně. Od té doby ale zafungovala specializovaná léčba a Madlenka si naplno užívá adventní čas.

„Máme čtyři děti, ale Madlenka je ve všem specifická. Je jí dva a půl roku a člověk by čekal, že se třeba bude bát čertů. Ale ona se na ně těší,“ říká otec dívky Lukáš Přibyl.

Příběh Madlenky motivuje lidi k dárcovství dřeně, za deset dní jich přibyly tisíce

Vánoční svátky tráví tradičně v rodinném kruhu. „Na Štědrý den se sejdeme jako širší rodina. Letos je to možná ještě umocněné tím, co jsme si prožili. Upřímně řečeno, tolik času jsme na sebe neměli. Těšíme se, že budeme naštěstí všichni sedět společně u stolu,“ dodává Přibyl.

Děsivé prognózy

První prognózy byly děsivé. Lékaři dívce diagnostikovali aplastickou anemii – selhání kostní dřeně, kdy se přestanou tvořit červené a bílé krvinky a krevní destičky. Madlence také přestal fungovat imunitní systém.

V té době potřebovala akutně podstoupit transplantaci kostní dřeně. Najít vhodného dárce se ale nedařilo, a to i přes to, že po zveřejnění Madlenčina příběhu se do registru dárců kostní dřeně zapsaly rekordní počty lidí. Jen za dva dny jich tehdy vstoupilo do pražského registru 730 a za celý letošní rok přes 11 tisíc, což je pětkrát více než v předešlých letech.

Naděje pro malou Madlenku. Léčba zabírá, dál se ale hledá vhodný dárce

Registry jsou dva. Do plzeňského Českého národního registru dárců dřeně se podle mluvčí Kláry Conkové zapsalo letos asi 22,5 tisíce lidí, tedy více než dvojnásobek loňského čísla. „Stoupl počet mladých, kteří se do registru zapsali, a to i díky příběhu Madlenky,“ říká Conková.

Mezi dárci se podle ní našlo několik vhodných kandidátů pro další pacienty. „Deset z nich už kostní dřeň darovalo a zachránilo tak životy pacientů, kteří ji potřebovali,“ dodává Conková s tím, že se letos zvýšilo i číslo tuzemských pacientů, kterým byla po registraci kostní dřeň odebrána.

Lékaři se snažili Madlence koupit čas a nasadili imunosupresivní léčbu. Zafungovala. V červenci rodina spolu s motolskými lékaři oznámila, že zdravotní stav dívky se vyvíjí dobře.

Madlenka spustila lavinu dárců. Svíčková přišla po odběru dřeně k chuti

A nadějné zprávy má rodina i teď. „Odezva organismu je stále dobrá, řekl bych až výborná. Postupně se snižují hladiny léků, které Madlenka užívá. Některé už lékaři vysadili,“ popisuje otec dívky Lukáš Přibyl pro MF DNES.

Poslední kontrolní vyšetření na konci listopadu podle něj ukázalo hodnoty odpovídající zdravému dítěti. Na zlepšení poukazuje i fakt, že Madlenka už nemusí k lékařům tak často jako dříve. „Teď máme kontrolu jednou za pět šest týdnů, což je fajn,“ říká Přibyl.

Kostní dřeň teď nepotřebuje

Léčba ale stále probíhá a pokračovat má zhruba do dubna. Další postup se bude vyvíjet podle toho, jak bude Madlenčin organismus reagovat. Vše směřuje k tomu, aby dívka mohla být zcela bez léků a vrátila se do běžného života. „Probírali jsme i možnost, že by Madlenka v září nastoupila do školky. Lékařům se zatím zdá, že by tomu nemělo nic bránit,“ dodává Přibyl.

Léčba malé Madlenky funguje. Po dívce je nově pojmenovaný nadační fond

V současné chvíli je Madlenčin stav natolik dobrý, že už se pro ni aktivně nehledá dárce kostní dřeně.

„Ta nemoc je enormně vzácná a složitá. Ani lékaři vám neřeknou, zda a kdy bude vyléčena, a jestli se může vrátit,“ říká Madlenčin tatínek. „Ale ty hodnoty, které nyní lékaři vidí, nenaznačují, že bychom měli v dohledné době hledat dárce,“ říká s tím, že poslední rok byl náročný pro celou rodinu. Vyrovnat se se stresem a špatnými zprávami jí ale pomohla i vlna dobrovolníků, kteří se kvůli Madlence zapsali do registru dárců kostní dřeně.

Pomoc jiným pacientům

„Ty strašně špatné věci, které jsme poslouchali hlavně na začátku, dokonale vyvážili jak lékaři, kteří našli funkční řešení, tak i to, že se společnost semkla a udělala v oblasti dárcovství kostní dřeně něco dosud nevídaného,“ říká Přibyl.

Zdánlivě banální příznaky. Nemoc, kterou trpí malá Madlenka, začíná zrádně

Madlenka se tak spolu se svou rodinou stala pomyslnou tváří dárcovství. Ačkoliv už rodina dárce pro dívku nehledá, registr dál neúnavně propaguje. A pomáhat chce dál, například prostřednictvím nového Nadačního fondu Madlenka. Ten bude pomáhat hematologickým i hematologicko-onkologickým pacientům, dětem i dospělým.

