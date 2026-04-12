Prezident Pavel uvedl, že doufá, že Maďarsko bude mít po volbách co nejlepší vztahy s Českem i spojenci.
„Bude záležet velice na tom, jak se vítěz voleb postaví ke všem výzvám, které před sebou máme. Není jich málo. Volby jsou vždy vyhraněným obdobím, ale po nich přichází vystřízlivění a reálná práce, která nepočká. Nejenom před Maďarskem, ale i námi všemi je práce hodně, ať už se týká Evropské unie nebo Severoatlantické aliance,“ dodal Pavel.
|
K maďarským volbám přišlo nejvíce voličů od pádu komunismu. V 18:30, půl hodiny před uzavřením volebních místností, účast činila 77,8 procenta.
Z průběžných výsledků vyplývá, že ústavní většinu v Maďarsku získala opoziční strana Tisza. Dosavadní premiér Viktor Orbán, který vládl 16 let, uvedl, že výsledek voleb je jasný a je pro jeho stranu Fidesz bolestný. Šéf Tiszy Péter Magyar uvedl, že mu Orbán blahopřál k vítězství.
|
„Maďarsko si zvolilo demokracii. Teď přichází šance na konec ruských vlivů, klientelismu i závislých médií. Doufám, že to znamená obrat směrem na západ,“ napsala na síti X poslankyně Pirátů Eva Šrámková.
Podle její stranické kolegyně Michaely Moricové má Maďarsko po dlouhé době šanci změnit směr. „Je to příležitost vrátit se k právnímu státu, normální spolupráci v Evropě a hlavně k politice, která myslí na budoucnost, na mladé lidi i rodiny. Nesmí z toho ale zůstat jen naděje. Musí přijít i reálné kroky,“ vzkázala na X.
|
Europoslankyně Veronika Vrecionová z ODS uvedla, že v čele Maďarska končí člověk, který za poslední roky zavedl Maďarsko do temných chodeb Kremlu. „Orbánova éra je u konce! Budapešť čeká nová doba s Tiszou a Péterem Magyarem, který slibuje Evropě lepší spolupráci. Doufám, že to vyjde a maďarská vláda bude opět spolehlivým partnerem – především v otázkách společné bezpečnosti. Bylo by to dobře i pro NATO,“ míní.
Podle europoslance Ondřeje Krutílka (ODS) je Orbánova prohra dobrou zprávou pro Evropu. „Vztahy maďarské vlády poškozovaly i evropskou bezpečnost – koneckonců to ukázaly předvolební skandály, kdy si ministr zahraničí Szijjártó volal s Lavrovem a mluvil jako jeho služebník,“ napsal.