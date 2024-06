Emánka Macrona může z paláce vyhnat protekční „spratek“, říká profesor Eichler

Volby ve Francii mají poměrně komplikovaná pravidla. Konají se podle zásad většinového dvoukolového systému, podobně jako v Česku volby do Senátu, ale s tím rozdílem, že pokud nejúspěšnější kandidát nezíská v prvním kole více než 50 procent hlasů, postupují do druhého kola všichni kandidáti, kteří obdrželi alespoň 12,5 procenta hlasů.

Ve druhém kole pak vítěz bere vše, tedy mandát získá kandidát s nejvyšším počtem hlasů bez ohledu na to, zda dosáhl na nadpoloviční většinu. První kolo voleb se uskuteční v neděli 30. června. O týden později se pak koná druhé kolo.

Slavkov, nebo Waterloo?

V posledních průzkumech vede protiimigrační Národní sdružení, které atakuje 30 procent hlasů. Na druhém místě je v tuto chvíli levicová koalice, která sdružuje socialisty, komunisty a zelené s 25 procenty hlasů. Teprve za nimi je Macronova Obnova s předpokládaným ziskem 20 procent.

Podle Jana Eichlera se prezident Macron nechal slyšet, že jeho hnutí může nepříznivé průzkumy ještě zvrátit. „Tedy že to bude Slavkov. Oni si ve Francii potrpí na napoleonském odkazu a on očekává, že se mu podaří přeskupit šiky tak, jak to dokázal Napoleon u Slavkova v prosinci 1805 a že nakonec vyhraje proti přesile. Ale mnoho lidí z jeho okolí má obavu, že by to mohlo být spíše Waterloo.“

Jan Eichler pak popsal politickou minulost Emmanuela Macrona. Podle něj jde o netypický příběh. Současný prezident totiž před svým zvolením hlavou státu neprošel žádnou komunální či parlamentní volební kampaní, nezastával žádnou volenou funkci.

„To byla ve Francii obrovská změna: poprvé ve volbách a hned prezident. Francouzi jsou zvyklí na to, že ten, kdo uvažuje o prezidentském úřadu, by měl zastávat aspoň po dvě volební období starostovskou funkci,“ popisuje Eichler.

„Prostě aby věděl, jaké je to být ve styku s lidmi, obhajovat před nimi svá rozhodnutí, poslouchat jejich názory, nálady, připomínky, rady a skládat jim účty. Nebyl ani poslancem. A navíc přišel s novátorskou myšlenkou. Říkal: já nechci vládnout ani zprava, ani zleva, ani z centra. Chci si vzít to nejlepší z pravice, z levice i z centra. A Francouzi mu na to skočili,“ říká profesor Eichler.

Jupiter Macron jako král Ludvík

Tím podle něj Macron doslova „rozbombardoval“ politickou scénu, zničil pravolevé stranické uspořádání a personalizoval politiku. Ze své osoby udělal středobod politického spektra a choval se jako monarcha.

Kritická média mu říkají „Jupiter“ Macron, a to kvůli jeho povýšenému přístupu. „O tuto přezdívku si řekl už tím, jak pojal inauguraci do funkce prezidenta. Shromáždil své příznivce na náměstí Svornosti, kam dokráčel od severu, od Rue de Rivoli, pak šel Tuilerijskými zahradami, a to vše snímaly televizní kamery.“

„Zachytily to, jak kráčí opravdu jako zbožštělý vládce, který sestoupil shora. On si skutečně potrpěl na tomhle ludvíkovském stylu. Už inaugurace byla varovným signálem, bylo to uvedení na trůn,“ vzpomíná Jan Eichler.

Průzkumy naznačují, že Francouzi mají Macronovy strany Obnova dost a požadují změnu. Velikou šanci má protiimigrační Národní sdružení, jejíž nejvýraznější tváří je stále Marine Le Penová a kandidátem na nového premiéra je teprve 28letý europoslanec Jordan Bardella.

Podle Jana Eichlera je sporné nálepkovat tuto stranu jako „krajně pravicovou“. Přesnější je podle něj nazývat jí krajně protipřistěhovaleckou stranou, která klade důraz na národní hodnoty. Podle něj už nejde o „extrémistickou“ partaj, a to zejména ve chvíli, kdy na politickém spektru postupně nahrazuje tradiční gaullistickou pravici.

„Jsem známý tím, že Emmanuelu Macronovi říkám Emánek, ale v případě Jordana Bardelly si troufnu říct, že jde o protekčního spratka. Nemá žádnou praxi, žádné vzdělání. Je to prostě synáček sestry Marine Le Penové,“ myslí si Jan Eichler.

„Národní sdružení je prostě rodinný klan, který založil Jean-Marie Le Pen. Jeho dcera, Marine, mu stranu ukradla, rozhádala se s ním a teď tam jako korunního prince nasazuje svého synovce,“ dodává profesor Eichler.

Na druhou stranu: nemá Národní sdružení ve své ostré protiimigrační rétorice pravdu? Nezhoršila se ve Francii bezpečnostní situace? „V tomto je třeba s jejich kritikou souhlasit. Naprosto s tím souhlasím. Ve Francii dochází k něčemu, co můžeme nazvat jako salámová taktika.“

Vyhraje sjednocená levice?

„Ukrajují se plátky ze salámu, tedy z území, kde platí zákony Francie. Tato salámová šiška se zkracuje na úkor části, kde platí jiné zákony, šaría. Z jihu to postupuje na sever. Platí už to i o kdysi uklizeném Alsasku, je to i v Normandii, je to v Bretani. Ten problém je prostě všude a otřesné je to v Paříži, na předměstích, především na těch, která jsou na severu hlavního města,“ uvádí Eichler.

Podle něj v posledních debatách nepůsobil lídr Národního sdružení Jordan Bardella přesvědčivě. V televizním duelu se současným premiérem Gabrielem Attalem s Macronovy Obnovy prý neuspěl. „A premiér ho roznesl na kopytech. Nachytal ho, jak je nepřipravený.“

A nemůže se nakonec ve volbách radovat z úspěchu sjednocená levice? Ta v posledních letech spíše sbírala jednu porážku za druhou a doplatila na svou rozdrobenost. Její současní lídři však hodili staré rozpory stranou a vytvořili koaliční blok, který nazvali Národní lidová fronta. Po mnoha letech tak znovu spolupracují socialisté, zástupci radikální demokratické levice, komunisté i zelení.

Silnou kartou této koalice může být podle Eichlera například to, že za ni bude kandidovat bývalý prezident François Hollande. „Je to poprvé v dějinách Francie, kdy bývalý prezident kandiduje do parlamentu. On sám měl sice v době svého mandátu velké průšvihy, dělal školácké chyby. Ale je to vynikající a přesvědčivý řečník a mohlo by to koalici prospět.“

Byla Francie někdy tak rozdělená jako dnes? Co by nastalo, kdyby Národní sdružení skutečně vyhrálo volby? I na to odpovídal Jan Eichler v Rozstřelu.