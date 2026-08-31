„Státní zdravotní ústav je klíčovou institucí českého veřejného zdravotnictví a čeká ho řada důležitých úkolů,“ uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Státní zdravotní ústav nyní potřebuje plné vedení, a proto je správné, aby se Barbora Macková mohla naplno věnovat jeho řízení a dalšímu rozvoji,“ doplnil.
Do doby obsazení postu hlavního hygienika a vrchního ředitele na základě výběrového řízení bude funkci zastupovat ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum. „Bude v této roli zastupovat vedení této agendy, naváže na práci a bude pokračovat v důležitých změnách, které v této oblasti připravujeme,“ dodal Vojtěch.
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Podle Mackové minulá vláda nepokročila ve slibované reformě systému ochrany veřejného zdraví a současné vedení ministerstva má o ní jiné představy. „Za této situace a bez jasné podpory pro mé neměnné záměry finančně a personálně stabilizovat systém hygienické služby nepovažuji za možné ve funkci hlavní hygieničky pokračovat,“ sdělila Macková.
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13. března 2025