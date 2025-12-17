Macinkovi volal jeho izraelský kolega Saar, řešili antisemitismus i vzájemnou návštěvu

Autor: ,
  6:37
Novému českému ministrovi zahraničí Petrovi Macinkovi zavolal jeho izraelský protějšek Gideon Saar, šéfové diplomacií se během hovoru dohodli na osobních setkáních v příštích týdnech v Praze a Jeruzalémě. Na síti X to uvedla česká diplomacie.
Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar navštívil Českou republiku. (28....

Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar navštívil Českou republiku. (28. listopadu 2024) | foto: Radek Vebr, MAFRA

Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar navštívil Českou republiku. (28....
Nový český ministr zahraničí Petr Macinka v Bratislavě (16. prosince 2025).
Ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka přichází na zasedání nové...
Klimatická krize v České republice skončila, tvrdí Macinka
5 fotografií

, podle níž Saar poděkoval za účast českého ministra na nedělní oslavě židovského svátku chanuka v Praze a za to, že při této příležitosti znovu otevřel debatu a možném přesunu české ambasády do Jeruzaléma.

Macinka v neděli na shromáždění v Praze řekl, že podporuje přesun českého velvyslanectví v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma. „Už nějaká aktivita byla učiněna. Stálo by za to to dotáhnout. Věřím, že za mého působení tady dojde k tomu, že se ambasáda přesune,“ uvedl v pondělí nově jmenovaný ministr zahraničí.

Saar mu v úterý podle vyjádření české diplomacie zavolal, aby mu pogratuloval k nástupu do funkce. „Připomněl, že vztahy mezi Českem a Izraelem patří k těm opravdu výjimečným, a uvedl, že se těší na spolupráci,“ uvedlo české ministerstvo na sociální síti

Ministři podle českého resortu zahraničí probrali aktuální evropská témata. „Shodli se, že nárůst antisemitismu je nepřijatelný a je potřeba mu tvrdě čelit,“ dodala diplomacie.

Ochlazení vztahů se Slovenskem mě trápí, řekl Macinka v Bratislavě. Chce posílit V4

Izrael, který obsadil východní část Jeruzaléma za války v roce 1967, považuje celý Jeruzalém za své nedělitelné hlavní město, zatímco většina zemí považuje východní Jeruzalém za okupované území. České velvyslanectví v Tel Avivu má v Jeruzalémě od roku 2021 úřadovnu. Své ambasády dříve přestěhovalo několik zemí včetně Spojených států, jejich rozhodnutí vyvolalo ostrou reakci Palestinců i arabského světa.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Jsme takoví rakousko-uherští „čuníci“, říká o šíření žloutenky Prymula

Nejčtenější

Sbohem, kamaráde! loučil se s Hezuckým dojatý Bouček v dlouhém proslovu

Smuteční hosté přichází na poslední rozloučení s Patrikem Hezuckým ve velké...

Přesně týden po smrti Patrika Hezuckého se s ním rodina a nejbližší, včetně Leoše Mareše, Miloše Pokorného a dalších tváří éteru, rozloučili. Ústředním bodem smutečního obřadu v pražských Strašnicích...

Na prodej je zámeček Dřevíč, kde žil Karel Schwarzenberg. Realitka zveřejnila cenu

Karel Schwarzenberg. Současný ministr zahraničí a předseda TOP 09 je podle

Zámek Dřevíč, kde žil politik, diplomat a potomek známého šlechtického rodu Karel Schwarzenberg, prodává realitní kancelář Svoboda & Williams za 65 milionů korun. Jde o barokní stavbu v...

Nejmocnější v Evropě je Trump. Dvojka v žebříčku Politica překvapí, uspěl i Babiš

Americký prezident Donald Trump se stal prvním držitelem nové Ceny míru, kterou...

Americký prezident Donald Trump je podle bruselského portálu Politico nejmocnějším člověkem Evropy. Sestavený žebříček popisuje 28 osobností, které budou v nadcházejícím roce 2026 kontinent významně...

Neutekl, byl vězněn. Policisté v případu pohřešovaného chlapce zadrželi muže

Policisté a hasiči pátrají po dvanáctiletém chlapci z Halenkovic na Zlínsku....

Po více než dvou dnech rozsáhlého pátrání policisté našli dvanáctiletého chlapce ze Zlínska. Je v pořádku, uvedli policisté na síti X. „Dosavadní informace nasvědčují tomu, že byl unesen a vězněn na...

Lennon vášnivě objal Yoko Ono, o pár hodin později ho zastřelil závistivý lůzr

Slavný portrét Johna Lennona a Yoko Ono od fotografky Annie Leibovitz je ve...

Nejen hudební svět si připomíná pětačtyřicet let od smrti Johna Lennona. Jen pár hodin před atentátem ho s jeho manželkou zachytila fotografka Annie Leibovitzová, nebyl to však jeho úplně poslední...

Babiš míří na summit, setká se s Patrioty a řešit bude obranu i miliardy pro Ukrajinu

Designovaný český premiér Andrej Babiš (ANO) a předseda Evropské rady António...

Nový premiér Andrej Babiš ve středu odlétá na jednání do Bruselu. Účast na posledním letošním summitu EU pro něj byla prioritou. Ve středu Babiš zasedne k jednání se zástupci své frakce Patrioti pro...

17. prosince 2025

Unikátní 3D betlém drží rekord nejmenšího modelu, je drobnější než ten v oříšku

Nejmenší 3D tištěný betlém v ČR (16. prosinec 2025)

Městská část Praha 10 představila republikový unikát, jde o miniaturní betlém. Dílo je spojením tradiční symboliky s moderní 3D technologií, což mu zajistilo titul nejmenšího a neoficiálně i...

17. prosince 2025

Trump poblahopřál Babišovi ke jmenování. Skvělé, vidět ho znovu premiérem, napsal

Donald Trump a Andrej Babiš

Americký prezident Donald Trump pogratuloval Andrejovi Babišovi ke jmenování českým premiérem. Na své sociální síti Truth Social v noci na středu vyjádřil přesvědčení, že společně s novým...

17. prosince 2025  4:36,  aktualizováno  6:54

Policie obvinila manažerku lázní, v Karlově Studánce prověřují další výběrová řízení

Horské lázně Karlova Studánka

Policie prověřuje opravy objektů lázní Karlova Studánka na Bruntálsku a v souvislosti se zakázkou na obnovu jednoho z lázeňských domů trestně stíhá jednu z manažerek lázní. Ženu kriminalisté už...

17. prosince 2025  6:45

Macinkovi volal jeho izraelský kolega Saar, řešili antisemitismus i vzájemnou návštěvu

Izraelský ministr zahraničí Gideon Saar navštívil Českou republiku. (28....

Novému českému ministrovi zahraničí Petrovi Macinkovi zavolal jeho izraelský protějšek Gideon Saar, šéfové diplomacií se během hovoru dohodli na osobních setkáních v příštích týdnech v Praze a...

17. prosince 2025  6:37

V Sydney začali pohřbívat oběti střelby. Stovky lidí zamířily do místní synagogy

Stovky lidí zamířilo do synagogy, aby se zúčastnilo smutečního obřadu za rabína...

V australském Sydney začali pohřbívat oběti nedělní střelby na pláži Bondi Beach. Útočníci během oslav židovského svátku chanuka zabili 15 lidí a čtyři desítky dalších zranili. Stovky truchlících se...

17. prosince 2025  6:20

Zlínský soud rozhodne o vazbě pro muže obviněného z únosu chlapce

Policie přivezla muže podezřelého z únosu malého chlapce na místo činu a...

Od devíti hodin ráno bude Okresní soud ve Zlíně rozhodovat o vazbě pro muže, který byl obviněných z pokusu o vraždu a ze zbavení osobní svobody chlapce z Halenkovic na Zlínsku. Podezřelému hrozí 15...

17. prosince 2025

Zjizvená čtvrť v Brně dostane unikátní vizáž. Těžké zásahy komunismu zacelí velké úpravy

Vítězný návrh ateliéru Gogolák + Grasse oslovil porotu urbanistické soutěže...

Nevzhledné okolí točny v místní části Komárov a dopravní průtah z centra směrem na Bratislavu by měly dostat nový háv. Městská část Brno-jih vyhlásila na konci května urbanistickou soutěž a její...

17. prosince 2025  5:33

Senát bude schvalovat roční odklad systému elektronické tvorby zákonů

Jednání Senátu (2. července 2025)

Schvalování ročního odkladu povinnosti předkládat novely v systému elektronické tvorby zákonů bude patřit k hlavním bodům schůze Senátu. Cílem odkladu je umožnit ministerstvu vnitra zlepšit funkčnost...

17. prosince 2025  5:05

Trump oznámil blokádu sankcionovaných tankerů plujících do nebo z Venezuely

Donald Trump (30. listopadu 2025)

Americký prezident Donald Trump oznámil, že nařídil kompletní blokádu všech sankcionovaných ropných tankerů, které plují do Venezuely nebo z ní odplouvají. Podle agentury AP tak zvyšuje tlak na vůdce...

17. prosince 2025  4:05

GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow
GERnétic pod lupou: Zkoušíme tři produkty, které slibují lifting, zklidnění i okamžitý glow

Jaké to je, když tři redaktorky otestují tři ikonické produkty GERnétic? Vyzkoušely jsme liftingovou kúru Tenseur Flash, jemný Cold Cream Mousse a...

Potravinami to nekončí. Zákazníci si zvykli na doručování léků až ke dveřím

Kurýrní služba DoDo

Dovážka léků až do domu zažívá boom. Podle nejnovějších dat letos objem takto doručovaných zásilek stoupl o 27 procent. Největší zájem je o dodávku ještě v den objednání, a to nejen u léčivých...

17. prosince 2025

Molotov Man. Revoluci na zadním dvorku Ameriky završila bomba z lahve od Pepsi

Susan Meiselas: Molotov Man (1979)

Pokud ve vás ještě doutná levicová rebelie mládí, nemůžete se nad tou fotkou nedojmout. Jen to pusťte ven! Nasaďte černý baret a vrhněte se na barikády... Příběh sandinistické revoluce v Nikaragui a...

17. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.