Macinkova slova jsou nešťastná, určitě nejde o vydírání, řekl Babiš

Slova ministra zahraničí Petra Macinky jsou nešťastná, sdělil premiér Andrej Babiš. „Byla to soukromá komunikace s prezidentovým poradcem, určitě tedy nejde o vydírání,“ uvedl dále pro iDNES.cz.
Babiš rovněž konstatoval, že se s Pavlem vždy snažil mít korektní vztahy a případné rozpory řešil za zavřenými dveřmi. „Slova pana Macinky jsou nešťastná, já bych takto určitě nekomunikoval, není to můj styl,“ uvedl premiér. Příčinou všech střetů mezí hlavou státu a Motoristy je podle Babiše to, že se Macinka snaží na místo ministra životního prostředí prosadit poslance Filipa Turka, což prezident odmítá.

„Myslím, že je v první řádě potřeba zklidnit emoce na obout stranách a začít spolu opět normálně komunikovat,“ dodal Babiš.

Babišova slova přichází poté, co prezident Petr Pavel na mimořádné tiskové konferenci oznámil, že ho ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka vydíral kvůli tomu, že nechce jmenovat členem vlády Filipa Turka. Zprávy, které od Macinky dostal, prezident zároveň zveřejnil na sociální síti X.

Šéf Motoristů Macinka ve zprávách píše že „stojí před nevratným rozhodnutím, jak dál s panem prezidentem“. Pavel podle něj může získat klid, když bude (Filip) Turek na ministerstvu životního prostředí. „Pokud ale ne, spálím mosty způsobem, který vejde do učebnic politologie jako extrémní případ kohabitace,“ napsal ministr zahraničí a doplnil, že má podporu jak premiéra Andreje Babiše (ANO), tak hnutí SPD.

„Chápu, že se pan prezident nenechá vydírat, ale politika je o kompromisech, chce-li mít na něco vliv. Buď bude možné vše, anebo nebude možné nic. Stačí jeden podpis...,“ dodal.

Policie již na sociální síti X v úterý odpoledne oznámila, že obdržela oficiální podnět k prošetření obsahu textových zpráv od kanceláře prezidenta republiky. „Stejně jako u jiných oznámení, i v tomto případě se nejprve seznámíme s obsahem a vyhodnotíme trestně-právní relevanci,“ doplnila policie na síti.

Pavel odmítl jmenovat Turka členem vlády jako jediného z navržených adeptů se zdůvodněním, že opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Počet, intenzita a dlouhodobý charakter tohoto chování svědčí o tom, že v jeho případě nejde o jednorázové excesy kupříkladu z mladické nerozvážnosti, uvedl dříve prezident v dopise Babišovi.

