Rozhovor vznikl v rámci armádního podcastu Kamufláž. Video mělo podle avíza, které zveřejnilo ministerstvo obrany koncem března, vyjít na sociálních sítích 7. dubna, na posluchačských platformách se ale neobjevilo. Podle webu Aktuálně.cz zasáhlo ministerstvo. Úřad následně odmítl, že zveřejnění zakázal. Argumentoval dosud nejasně nastavenou komunikací Armády ČR. Hrad označil za absurdní, že obrana cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil.
V reakci pak například poslanci TOP 09 žádali rezignaci ministra obrany.
„Lepší lidé z pražské kavárny se pohoršují nad odpudivou cenzurou prezidenta. Opozice bez tématu se dožaduje interview svého lídra. Kvalitní média nejsou schopna se rozhovoru dopátrat, aby mohla dále předat hluboké myšlenky, které v něm nepochybně zazněly,“ uvedl Macinka, který má s prezidentem vyhrocené vztahy. Ministerstvo podle něj nemělo problém video poskytnout. „Takže vlastně stačilo se jen zeptat,“ doplnil ministr na facebooku.
Vztahy mezi Macinkou a Pavlem jsou vyhrocené od doby, kdy prezident odmítl kandidáta Motoristů Filipa Turka jmenovat ministrem a později zveřejnil textové zprávy Macinky adresované svému poradci Kolářovi, které pokládal za nepřípustné vydírání. V poslední době se oba politici dostali do sporu také kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku. Ministerstvo zahraničních věcí se nedávno ohradilo také proti kritickým výrokům prezidenta Pavla na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Už za minulé vlády mělo ministerstvo obrany s armádou spor o komunikaci na sociálních sítích. Náčelník generálního štábu Karel Řehka dříve uvedl, že tehdejší ministryně Jana Černochová (ODS) zásadně nesouhlasila se vznikem jeho oficiálního účtu na síti X. Černochová se proti takové interpretaci ohradila.