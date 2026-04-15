„Zakázané video“ Petra Pavla nakonec zveřejnil Macinka. Žádná cenzura není, řekl

  7:22
Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) v úterý večer na sociální síti Facebook zveřejnil rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem natočila Armáda ČR, a o jehož zveřejnění se dohadovala s ministerstvem obrany. Řeči o týden trvající strašidelné cenzuře jsou jen další pohádkou o neexistujícím problému, tvrdí Macinka.

Rozhovor vznikl v rámci armádního podcastu Kamufláž. Video mělo podle avíza, které zveřejnilo ministerstvo obrany koncem března, vyjít na sociálních sítích 7. dubna, na posluchačských platformách se ale neobjevilo. Podle webu Aktuálně.cz zasáhlo ministerstvo. Úřad následně odmítl, že zveřejnění zakázal. Argumentoval dosud nejasně nastavenou komunikací Armády ČR. Hrad označil za absurdní, že obrana cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil.

V reakci pak například poslanci TOP 09 žádali rezignaci ministra obrany.

Ministerstvo obrany zakázalo publikovat rozhovor s Pavlem. Absurdní, reagoval Hrad

„Lepší lidé z pražské kavárny se pohoršují nad odpudivou cenzurou prezidenta. Opozice bez tématu se dožaduje interview svého lídra. Kvalitní média nejsou schopna se rozhovoru dopátrat, aby mohla dále předat hluboké myšlenky, které v něm nepochybně zazněly,“ uvedl Macinka, který má s prezidentem vyhrocené vztahy. Ministerstvo podle něj nemělo problém video poskytnout. „Takže vlastně stačilo se jen zeptat,“ doplnil ministr na facebooku.

Petr Pavel poskytl rozhovor armádnímu podcastu Kamufláž.
Ministr zahraničních věcí Petr Macinka po jednání vlády. (30. března 2026)
Vztahy mezi Macinkou a Pavlem jsou vyhrocené od doby, kdy prezident odmítl kandidáta Motoristů Filipa Turka jmenovat ministrem a později zveřejnil textové zprávy Macinky adresované svému poradci Kolářovi, které pokládal za nepřípustné vydírání. V poslední době se oba politici dostali do sporu také kvůli účasti na červencovém summitu NATO v Turecku. Ministerstvo zahraničních věcí se nedávno ohradilo také proti kritickým výrokům prezidenta Pavla na adresu amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Pavlova kritika Trumpa je politováníhodná, nejde o postoj vlády, zní z ministerstva

Už za minulé vlády mělo ministerstvo obrany s armádou spor o komunikaci na sociálních sítích. Náčelník generálního štábu Karel Řehka dříve uvedl, že tehdejší ministryně Jana Černochová (ODS) zásadně nesouhlasila se vznikem jeho oficiálního účtu na síti X. Černochová se proti takové interpretaci ohradila.

Osvobodili jsme Maďarsko, slaví Magyar. Má ústavní většinu, Orbán prohrál

Péter Magyar, vůdce maďarské opoziční strany Tisza, mává v Budapešti státní...

Maďarská opoziční strana Tisza získá ve 199členném parlamentu ústavní většinu, vyplývá z neúplných výsledků parlamentních voleb. Současný premiér Viktor Orbán už večer uznal porážku a blahopřál...

Skončí celá civilizace, napsal Trump. Avizuje významný moment světových dějin

Sledujeme online
Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Americký prezident Donald Trump na své sociální síti pohrozil zničením celé jedné civilizace, pokud Írán nepřistoupí na dohodu. S odkazem na své dřívější ultimátum napsal, že se dnes večer (v noci na...

Auto na šrot, traktor s utrženými koly. Střet audi se zetorem byl mimořádně tvrdý

Náraz byl tak silný, že se utrhla kola traktoru i valníku. Po střetu skončilo...

Vážná dopravní nehoda se v pondělí po poledni stala na silnici nedaleko Jindřichova Hradce ve směru na Lodhéřov. Podle prvotních informací tam řidič audi začal předjíždět jiné vozidlo a přitom...

Na Špicberkách zemřel polárník Jakeš. Tělo našli v ledovcové trhlině

Polárník a cestovatel Miroslav Jakeš

Na norském souostroví Špicberky zemřel český polárník Miroslav Jakeš. Jeho úmrtí potvrdily úřady, které dříve informovaly o pátrání po českém lyžaři. Cestovatelovo tělo našli záchranáři v ledovcové...

V sedmnácti šéfem sekretariátu. Syn vlivného úředníka má post na ministerstvu

Ministerstvo životního prostředí

Samuel Kocanda se ve svých sedmnácti letech stal vedoucím sekretariátu ředitele Správy jeskyní na ministerstvu pro životní prostředí. Ve stejné době se také stal jeho otec Martin Kocanda státním...

Dopravci sčítají ztráty kvůli cenám paliv, růst nákladů jde do milionů za měsíc

Dopravní terminál Hranečník na okraji Ostravy bude v provozu už téměř rok.

Za velký problém a výraznou finanční zátěž označují autobusoví dopravci v kraji prudký nárůst cen paliv v souvislosti s válkou v Íránu. Podle některých by měl se situací pomoci zadavatel dopravní...

15. dubna 2026  7:13

Americký torpédoborec znemožnil cestu tankerům z íránského přístavu

Nákladní lodě u Hormuzského průlivu na snímku z 11. března 2026

Americký torpédoborec v úterý zablokoval cestu dvěma ropným tankerům plujícím z Íránu. Informovala o tom ve středu agentura Reuters s odvoláním na amerického činitele. Stalo se tak den poté, co...

15. dubna 2026  6:59

Putin navštíví Čínu. Rusko-čínské vztahy jsou neotřesitelné, míní Lavrov

Čínský prezident Si Ťin-pching na setkání se šéfem ruské diplomacie Sergejem...

Šéf ruské diplomacie Sergej Lavrov po středečním jednání s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem v Pekingu uvedl, že ruský prezident Vladimir Putin v první polovině tohoto roku navštíví Čínu. Slíbil také,...

15. dubna 2026  6:47

Domácí násilí na mužích existuje. V hádce ustupují z obav, že se to otočí proti nim

ilustrační snímek

Přesná data o domácím násilí na mužích v Česku chybějí, protože statistiky často nerozlišují oběti podle pohlaví. Podle odborníků ale muži často v hádce rezignují. I z důvodu, že by sami mohli být...

15. dubna 2026  6:40

Nová dominanta centra Brna. Dům se zkoseným vrcholem připomíná slavný mrakodrap

Nový šestnáctipodlažní bytový dům vyrůstá ve vnitrobloku ulic Křenové a...

Brno získá novou výraznou dominantu díky vznikající druhé fázi projektu Nová Křenová. Ve vnitrobloku u této ulice se nyní staví šestnáctipodlažní bytový dům, který dosáhne výšky zhruba 60 metrů. Jeho...

15. dubna 2026  6:03

Policie obvinila cestující, kteří se poprali s revizory. Video rvačky budilo emoce

V trolejbusu v Ostravě se poprala rodina černých pasažérů s revizory

Z ublížení na zdraví a výtržnictví obvinili policisté v Ostravě 30letého muže a jeho o rok starší partnerku. Ti se loni v červenci v trolejbusu v centru Ostravy pohádali a poprali s revizory, kteří...

14. dubna 2026  20:27,  aktualizováno  15. 4. 5:55

Trestné má být úmyslné neplacení výživného po dobu delší než čtyři měsíce

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej...

Poslanci budou projednávat novelu trestního zákoníku ohledně trestného činu neplacení výživného. Od ledna jsou trestné jen případy, kdy neplacení alimentů vystaví vyživovaného člověka nebezpečí...

15. dubna 2026  5:53

Spojené státy neprodloužily výjimku ze sankcí na nákup ruské ropy

Ropný tanker (ilustrační foto)

USA neprodloužily dočasné povolení, které třetím zemím umožňovalo bez rizika sankcí nakupovat ruskou ropu již naloženou na tankerech, uvedla agentura Reuters s odvoláním na dva americké činitele....

15. dubna 2026  4:34

Koalice v noční bitvě prosadila zákon kvůli regulaci cen nafty a benzinu vládou

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel...

Poslanci schválili návrh, který vládě umožní regulovat jejím nařízením ceny nafty a benzinu.„Čelíme velmi napjaté mezinárodní situaci na Blízkém východě, která má dopady na ceny ropy. Ty se následně...

14. dubna 2026  5:55,  aktualizováno  15. 4.

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Z Ruska přes Malajsii do Číny. Stínová flotila za tmy přečerpává naftu mezi tankery

Čtyři plavidla z takzvané ruské stínové flotily: Sparta IV (vlevo nahoře),...

Malajsijská námořní agentura (MMEA) oznámila, že zadržela dva tankery, které údajně o víkendu u ostrova Penang nacházejícím se u severozápadního pobřeží Malajského poloostrova nelegálně přepravovaly...

15. dubna 2026

Český export je na rekordu. Firmy však drtí důsledky válek i ceny energií

Premium
ilustrační snímek

Celní války jsou nepříjemné, ale nejsou hlavním problémem českých exportérů. Vývoz zboží více ovlivňují válečné konflikty, které zvedají ceny energií a paliv, a také bruselská byrokracie. Německo...

15. dubna 2026

