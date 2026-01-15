Macinka zvažuje spolupráci s Kyjevem v oblasti protidronové ochrany

„Ukrajina pod tlakem války vytváří významné technologické inovace v obranném průmyslu. A to je podle mě něco, co by nás mohlo inspirovat, v čem by ukrajinská strana mohla přispět k posílení bezpečnosti v České republice,“ řekl Macinka s tím, že vzájemné vztahy mohou být oboustranně prospěšné.
Český ministr zahraničí zmínil svou nedávnou návštěvu Ukrajiny, kde si prohlédl výrobní zařízení zaměřené na protidronové systémy. Uvedl také, že ho ukrajinské úspěchy v této oblasti ohromily. „My jsme na úplně jiné úrovni, mnohem horší. Zde bychom se měli od Ukrajiny učit a zde nám Ukrajina může velmi výrazně pomoci,“ řekl.
K návštěvě Ukrajiny poznamenal, že jeho pohled nezměnila, neboť zůstává konzistentní. „Nebyl jsme překvapen tím, že situace je, jaká je, protože jsme ji znal. Nemusel jsem svůj osobní postoj jakkoli upravovat,“ dodal.
Macinka navštívil Kyjev před týdnem. Cestu do napadené země označil za signál české vlády, že je pro ni důležité se s ukrajinskou stranou bavit a navázat s ní co nejrychleji kontakty. V Kyjevě rovněž řekl, že je dobře, že se podařilo najít kompromis a konsensus, který zajistí pokračování české muniční iniciativy. Premiér Andrej Babiš před týdnem po dohodě s koaličními partnery oznámil, že Česko muniční iniciativu rušit nebude, ale bude ji jen koordinovat a nepůjdou do ní žádné peníze českých občanů.